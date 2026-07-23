Hacienda evita confirmar si UIF congeló cuentas de Ismael “El Mayo” Zambada

El Gobierno de México evitó confirmar si la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, congeló cuentas bancarias del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa.

¿Qué informó la SSPC sobre las cuentas del crimen organizado?

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Toluca, Estado de México, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la UIF ha realizado el bloqueo de diversas cuentas bancarias vinculadas con grupos de la delincuencia organizada como parte de la estrategia para reducir su capacidad financiera y operativa.

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Sin embargo, al ser cuestionado de manera específica sobre un eventual congelamiento de las cuentas del presunto líder del Cártel de Sinaloa, el funcionario declinó confirmar o desmentir esa información.

¿Existe postura oficial de Hacienda o de la UIF?

Harfuch se limitó a señalar que la UIF ha ejecutado diversos bloqueos de cuentas y que estas acciones forman parte de las medidas implementadas por el Gabinete de Seguridad para afectar las estructuras económicas de las organizaciones criminales, además del aseguramiento de inmuebles utilizados para actividades ilícitas.

Hasta el momento, la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera no han emitido un comunicado oficial en el que confirmen que Ismael “El Mayo” Zambada haya sido incorporado a la Lista de Personas Bloqueadas, ni que exista un congelamiento específico de sus recursos financieros.

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