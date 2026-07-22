Mundial 2026 deja dudas económicas y costos ambientales, advierte México Evalúa

El Mundial ha dejado más interrogantes que certezas económicas en los países anfitriones. De acuerdo con datos históricos, de las últimas 14 justas mundialistas, 12 han registrado pérdidas financieras, lo que enciende las alarmas sobre el verdadero costo-beneficio de haber albergado parte de este evento en territorio nacional.

¿Qué impacto económico dejó el Mundial?

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Armando Vargas, coordinador de seguridad de la organización México Evalúa, señaló que en términos de política pública aún no existe claridad sobre el nivel de estrés institucional y los problemas específicos que generó el torneo.

Entre los principales focos rojos destacó la alarmante producción de basura y el desvío de recursos de seguridad pública.

La producción de basura experimentó una aceleración alarmante durante las semanas del torneo, lo que introduce una presión inédita sobre los sistemas de recolección y confinamiento locales.

De acuerdo con el especialista, la gran incógnita que el Estado debe despejar en su evaluación es qué tanto se adelantaron los niveles de contaminación programados para el mediano plazo, es decir, cuántos años de producción regular de desechos se concentraron y aceleraron en el país debido a la justa mundialista.

Al aire // 12 de los últimos 14 Mundiales dejaron perdidas en los países sede.



Esto es #AsíLasCosasPM con @EnriqueEnVivo por #WRadio y lo hablamos con Armando Vargas, coordinador de seguridad en México Evalúa. pic.twitter.com/gBx4uonIDF — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) July 23, 2026

¿Quién absorberá los costos ambientales y de seguridad?

El problema central radica en la falta de planeación y regulación para mitigar este impacto. Vargas cuestionó severamente quién terminará absorbiendo los costos operativos y ambientales de procesar semejante volumen de desperdicios, apuntando a que, ante la ausencia de prevenciones financieras por parte de los organizadores privados, la factura del daño ecológico y la limpieza pública recaerá directamente en el erario y en los impuestos de la ciudadanía.

Por otra parte, con el despliegue de policías en avenidas principales dejó desprotegidas a diversas zonas para atender un evento enfocado en unos cuantos aficionados, mientras que los costos terminaron siendo absorbidos por los impuestos de la ciudadanía.

Armando Vargas enfatizó que los únicos dos mundiales que no reportaron pérdidas en la historia reciente (Corea-Japón y Alemania) contaron con regulaciones muy estrictas sobre la intervención estatal ante la demanda de bienes y servicios.

Frente a los planes de la presidenta Claudia Sheinbaum para buscar la sede del Mundial de Clubes en 2029, el especialista advirtió que es urgente realizar una evaluación integral para evitar que estos megaproyectos beneficien solo a ciertas élites y se traduzcan en un déficit público para los mexicanos.

Síguenos en Google News y encuentra más información