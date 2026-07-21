¡Spider-Man atrapa en sus redes a la CDMX! Así fue la visita de Tom Holland y Zendaya en el Fan Event de la película

El dúo que todos estaban esperando a ver en México, sin duda alguna, fueron Tom Holland y Zendaya, quienes tuvieron un Fan Event en CDMX para compartir los primeros vistazos de la nueva película de Marvel ‘Spider-Man: Brand New Day’. Los protagonistas y ahora, recién casados, causaron euforia en su visita a la ciudad y te dejamos todos los detalles y fotos exclusivas de Los40, De Estreno y W Radio que captaron solo para sus fans.

Tom Holland y Zendaya sorprenden en el Fan Event de ‘Spider-Man: Brand New Day’

La nueva pareja top de Hollywood conformada por Zendaya y Tom Holland, provocó furor en la alfombra azul para la presentación de la película en CDMX. Y es que todos los fans de los actores y del universo Marvel se dieron cita anoche, a pesar de las condiciones climáticas para ver a sus estrellas favoritas.

Entre tanto bullicio, los actores mencionaron:

Estamos muy emocionados de estar aquí. Presentar esta película es uno de los momentos más reconfortantes de nuestra carrera” — Zendaya y Tom Holland

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¿De qué va ‘Spider-Man: Brand New Day’?

En esta película, Peter Parker (Tom Holland) tendrá la misión de recuperar a sus amigos y a MJ (Zendaya) tras los eventos de la anterior película y protegerlos sin revelar que el héroe arácnido es su viejo amigo.

Así, el mismo Tom Holland se encargó de decirle a sus fans que quiso realizar una entrega con un personaje más maduro y cometer escenas de riesgo. Por lo que deja abierta la puerta para que vean una película más fresca, única y con mucha más acción.

Mx - Tom Holland, Zendaya y Gabi Cam en Fan Event Spider-Man Ampliar

¿Qué dijeron Tom Holland y Zendaya al pertenecer al universo Marvel?

La pareja mencionó que ha sido un gran reto para ellos estar en el set, sin embargo, todo se trata de aprender:

Robert Downey Jr. Ha sido un gran profesor y líder para todos los que hemos trabajado en el MCU. Benedict Cumberbatch o Mark Ruffalo son personas con experiencia y aprender de ellos, generar una relación de amistad y más es una lección de vida” — Tom Holland

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¿Cuándo se estrena la nueva película de Spider-Man?

Si eres fan del universo Marvel o de Spider-Man no te puedes perder el estreno de ‘Spider-Man: Brand New Day’ en cines el próximo 29 de julio de 2026. Así que ve apartando tu lugar con las preventas de los boletos para no perder de vista su estreno.