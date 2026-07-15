Propietario de Black Wallstreet Capital regresa a prisión federal de máxima seguridad

La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Juan Carlos Minero Alonso, propietario y principal accionista de Black Wallstreet Capital, regrese al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1 “Altiplano”, en el Estado de México, luego de que una autoridad judicial revocó el beneficio de prisión preventiva domiciliaria que le había sido concedido por razones de salud.

La dependencia informó que, tras la impugnación presentada por el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), se modificó nuevamente la medida cautelar para que el empresario permanezca interno en el penal federal mientras continúa el proceso en su contra.

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¿Qué resolvió la autoridad judicial?

La FGR recordó que en octubre de 2025 una jueza autorizó que Minero Alonso cumpliera la prisión preventiva justificada en su domicilio, bajo el argumento de una enfermedad grave. Además, le impuso restricciones como la prohibición de salir del país, el uso de un brazalete electrónico, vigilancia permanente de la Guardia Nacional y el pago de una garantía económica.

Sin embargo, el Ministerio Público promovió los recursos legales correspondientes y obtuvo que la medida fuera revocada, por lo que el imputado deberá permanecer recluido en el Altiplano mientras avanza el proceso judicial.

La #FGR logró el cambio de medida cautelar a prisión preventiva justificada contra Juan “N”, quien deberá permanecer interno en el CEFERESO 1, “Altiplano”, en el #Edomex.

En 2022 se inició investigación por una denuncia de la #UIF contra Juan “N” y otras personas, así como tres… pic.twitter.com/V5pYuBYVx9 — FGR México (@FGRMexico) July 16, 2026

¿De qué se le acusa a Juan Carlos Minero Alonso?

El caso deriva de una investigación iniciada en 2022, a partir de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en la que se señala que entre 2018 y 2022 Juan Carlos Minero Alonso, junto con otros investigados y tres empresas, presuntamente utilizó sociedades mercantiles como fachada para dispersar y triangular recursos de origen ilícito. La FGR le atribuye su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El empresario fue detenido por la FGR en mayo de 2025 y posteriormente vinculado a proceso. Desde entonces, su situación jurídica ha pasado por diversas revisiones relacionadas con la medida cautelar, incluso derivadas de recursos promovidos por vecinos del inmueble donde permanecía bajo prisión domiciliaria, quienes argumentaron riesgos para la seguridad del condominio.

La Fiscalía subrayó que Juan Carlos Minero Alonso debe ser considerado inocente hasta que exista una sentencia condenatoria firme, conforme al principio de presunción de inocencia.

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