‘Miss Moni’ se declara sin recursos para indemnizar a familias del Colegio Rébsamen

Mónica G.V., exdirectora y expropietaria del Colegio Rébsamen, compareció este martes en una audiencia de ejecución de sentencia en la que se busca definir la forma en que cubrirá más de 11.5 millones de pesos por concepto de reparación del daño y daño moral a las víctimas del derrumbe del plantel durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.

La diligencia se llevó a cabo de manera remota entre los juzgados ubicados en Sullivan y el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, donde permanece interna la también conocida como "Miss Moni“.

Durante la audiencia, la defensa de García Villegas reconoció que existe la obligación de cumplir con la sentencia, pero sostuvo que su representada carece de recursos económicos para hacer frente al pago de las indemnizaciones impuestas por la autoridad judicial.

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¿Qué sanciones enfrenta la exdirectora del Colegio Rébsamen?

El objetivo de la audiencia fue establecer el mecanismo mediante el cual la sentenciada dará cumplimiento a las sanciones económicas derivadas de la condena por el colapso del Colegio Rébsamen, tragedia en la que perdieron la vida 26 personas, entre ellas 19 menores de edad.

La sentencia condenatoria fue emitida el 21 de octubre de 2020, imponiéndole una pena de 29 años, cinco meses y 22 días de prisión por el delito de homicidio culposo.

Además, el Tribunal de Enjuiciamiento ordenó el pago de 142 mil 991 pesos de multa, 10 millones 530 mil 62 pesos por reparación del daño y 978 mil 828 pesos por concepto de daño moral.

Asimismo, se le negaron beneficios o sustitutivos de la pena y se decretó la suspensión de sus derechos políticos.

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¿Qué sigue en el proceso judicial?

La resolución quedó firme el 22 de enero de 2026, una vez que concluyó el juicio de amparo promovido por su defensa.

De acuerdo con fuentes judiciales, el proceso para determinar la forma en que se efectuarán los pagos continuará, luego de que la sentenciada insistiera en que no cuenta con patrimonio suficiente para responder a las obligaciones económicas.

Las mismas fuentes precisaron que el inmueble donde operaba el Colegio Enrique Rébsamen no puede ser utilizado como garantía, debido a que permanece sujeto a un procedimiento civil de extinción de dominio promovido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en favor del Gobierno capitalino.

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