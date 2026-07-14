¿Equipo Lomito o Equipo Michi? El tierno evento en la CDMX para encontrar a tu nuevo mejor amigo

Este próximo jueves 16 de julio la Glorieta de los Insurgentes será el escenario de una jornada especial donde diversos perritos y gatitos rescatados buscarán integrarse a un nuevo hogar.

La iniciativa es coordinada de manera conjunta por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), y el Centro de Transferencia Canina (CTC) del Metro.

Antes de iniciar los acercamientos de adopción, el personal de las dependencias tiene preparadas dinámicas recreativas muy futboleras. El punto de encuentro será la Cancha Mundialista de la SSC, un espacio recreativo y deportivo temporal ubicado en la explanada de la Glorieta de los Insurgentes.

#BoletínSCC | #BVA | #Adopción | En el marco de la final del Mundial de Futbol 2026, la #SSC y el @MetroCDMX, ambos de la #CiudadDeMéxico, llevarán a cabo una jornada de adopción de perritos y gatitos, el próximo jueves 16 de julio en la explanada de la Glorieta de los… pic.twitter.com/gMlnDKR3ZK — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 14, 2026

¿Qué actividades habrá durante la jornada?

En un horario de 12:00 a 16:00 horas, los interesados podrán participar en dinámicas que incluyen retas de futbol y desafíos de dominadas, donde los asistentes defenderán con orgullo los colores del “Equipo Lomito” o del “Equipo Michi”.

Quienes no tengan la posibilidad de adoptar pero deseen colaborar con el bienestar de estos animales de compañía, pueden acudir a realizar donaciones de alimento para perros y gatos. Como muestra de agradecimiento, los organizadores obsequiarán stickers y un exclusivo pasaporte de embajador a las personas que entreguen sus aportaciones.

El propósito central de esta jornada es concientizar sobre la importancia de darles una segunda oportunidad a estos animales, los cuales ya se encuentran listos para recibir el cariño de una familia.

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¿Cuál es la labor de la Brigada de Vigilancia Animal?

La BVA es el brazo de la SSC especializado en salvaguardar la vida de la fauna en la capital, con actividades totalmente respaldadas por la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México.

Entre sus responsabilidades cotidianas destacan la prevención del maltrato animal, el rescate oportuno y el cuidado de especies de compañía, además de dar seguimiento a denuncias ciudadanas a lo largo de las 16 alcaldías de la entidad.

Con este evento masivo, la brigada y el Metro buscan consolidar la cultura de la adopción responsable.

#AdoptaAmor | Conoce a los perritos que están en espera de una familia, cada uno tiene una historia, tú puedes cambiar su vida y recibir amor incondicional. 🐶 🏡 👇🏻https://t.co/T1YlXIZiGc#AdoptaNoCompres pic.twitter.com/AKs0YNBJIR — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 15, 2026

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