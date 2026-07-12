El nuevo apoyo para universitarios que arranca en septiembre: Así es la Beca Gertrudis Bocanegra

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que durante su administración continuará el despliegue de becas bienestar para todos los niveles educativos, fortaleciendo el de la educación superior a fin que los jóvenes puedan concluir sus estudios.

¿Qué anunció Sheinbaum sobre las becas bienestar?

Al encabezar la entrega de Becas para el Bienestar en Zacatecas, la Primera Mandataria indicó que el objetivo de la entrega de estos apoyos es que los estudiantes tengan una posibilidad de igualdad para su desarrollo.

“Nuestra visión de la beca es que todas y todos los niños y los jóvenes lleguen parejitos a la escuela, que por lo menos no tengan ese problema que todas y todos tengan al menos un recurso para llegar a la escuela, eso va a permitir que no haya diferencias en el salón de clase, del que tiene beca y el que no tiene beca, todos tienen beca y así todas y todos los niños y niñas tienen que ponerle un esfuerzo adicional al estudio, esa es nuestra concepción del por qué dar becas”. —

Gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno de México y el Gobierno de Zacatecas, ampliamos el programa de becas para que todas y todos los estudiantes de licenciatura que estudian en instituciones públicas reciban la beca Gertrudis Bocanegra de apoyo al transporte.



Con este… pic.twitter.com/HMxpJgRzil — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 12, 2026

¿Qué apoyos recibirán estudiantes de secundaria y universidad?

Recordó que para el mes de agosto, se entregará el apoyo de dos mil 500 pesos para los estudiantes que pasan de primaria a secundaria, apoyos que dijo, llegarán a través de las tarjetas del Banco del Bienestar y que se destinará para la compra de útiles y uniformes escolares.

Indicó que para nivel secundaria se da a las y los jóvenes la beca Rita Cetina, para preparatoria pública, señaló que se brinda la beca Benito Juárez mientras que de forma gradual y con apoyo de los gobiernos estatales, se entrega la beca Gertrudis Bocanegra que dijo, en Zacatecas, se dará a partir de septiembre.

“Pues el día de hoy estamos anunciando que a todos los jóvenes que van en universidades públicas, entre el gobernador y nosotros van a tener la beca Gertrudis Bocanegra, a partir de septiembre, inician las asambleas para explicarlo en las universidades públicas, y es un esfuerzo conjunto y es una beca para transporte, para que por lo menos tengan lo mínimo, indispensable bimestral para poder transportarse”. —

Ampliar

¿Qué informó la SEP sobre el programa de becas?

Al calificarla como la presidenta de la Educación, Mario Delgado, secretario de Educación Pública, mencionó que este año se va a terminar con más de 22 billones de becarios y becarias y explicó que sigue el avance de la nueva escuela mexicana en todas las aulas gracias a los maestros y maestras que dijo, han tenido un año muy bueno por el incremento del 9% de salario por encima de la inflación, además destacó, cuentan los académicos con el fondo de pensiones para el bienestar, teniendo beneficios como la detención de la edad mínima de jubilación.

Previamente el Gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, enfatizó que el objetivo de los apoyos federales y estatales es que las y los estudiantes permanezcan en las aulas y encuentren una educación de calidad, partiendo de un principio humanista para formar personas libres, críticas, solidarias y comprometidas con su entorno.

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