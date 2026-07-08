Vinculan a proceso a Gilda Lozoya por presunto lavado de dinero; defensa denuncia presiones por caso Agronitrogenados

Una jueza federal vinculó a proceso a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, luego de reclasificar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, entendido este como lavado de dinero, relacionado con el caso Agronitrogenados.

Tras una audiencia de más de 14 horas, la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Norte, Nora Ileana García Peralta, determinó que existen elementos suficientes para que continúe el proceso, mientras que será el próximo jueves cuando resuelva si la imputada enfrenta el procedimiento en libertad o bajo prisión preventiva justificada.

Denuncian exhibición pública y una misteriosa llamada en el juzgado

Al concluir la audiencia, el abogado defensor, Alejandro Rojas Pruneda, aseguró que el equipo jurídico analizará con detenimiento la resolución y sostuvo que durante el desarrollo del caso han observado situaciones que, a su juicio, reflejan un trato diferenciado hacia su representada.

“Sí ha habido un acto de hostigamiento claro hacia mi representada y hacia su familia, como se señaló en un comunicado el día de ayer, y esa ha sido una cuestión permanente. También es evidente que a ciertos actores del gobierno les ha interesado exhibir públicamente este caso. Nosotros no llamamos a los medios, no hacemos comunicados, no organizamos conferencias; ha sido el gobierno el que ha buscado esta exposición y ha colocado a mi representada en condiciones que no me parecen adecuadas y que incluso son contrarias a lo que establece el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales”.

El litigante también cuestionó algunos hechos ocurridos durante la audiencia, particularmente una suspensión de aproximadamente una hora que, según explicó, ocurrió tras una llamada recibida por personal del juzgado.

“Nos llamó mucho la atención que, en plena resolución, le llamaran por teléfono a la auxiliar de sala para suspender la audiencia y que ella se retirara durante una hora. Se dijo que existía un problema técnico, y no tengo elementos para ponerlo en duda, pero nunca llegó ningún técnico a la sala para reparar absolutamente nada. No entendimos qué tipo de problema técnico era y son situaciones que, por supuesto, tendremos que analizar con cabeza fría antes de sacar cualquier conclusión.”

Rojas Pruneda también señaló que la defensa percibe un interés particular de las autoridades para modificar la situación jurídica de su clienta, aunque insistió en que será el equipo legal quien valore los pasos a seguir.

“Sí nos llama poderosamente la atención esa urgencia y esa necesidad que muestran la Fiscalía, la Unidad de Inteligencia Financiera y Pemex para meter a la cárcel a mi representada. Incluso pretendían modificar la medida cautelar durante el procedimiento. Son reflexiones que tenemos, no quiero adelantar conclusiones, porque mañana nos reuniremos todo el equipo de defensa para valorar jurídicamente lo ocurrido y definir la estrategia que seguiremos.”

El abogado también hizo referencia a las declaraciones públicas realizadas sobre el caso y aseguró que la defensa considera relevante analizar ese contexto.

“Respetamos plenamente la investidura de la presidenta de la República, pero sí nos llamó mucho la atención que, con tantas preocupaciones que enfrenta el país, este asunto haya sido mencionado en dos ocasiones. También nos sorprendió que versiones de la Fiscalía General de la República aparecieran difundidas en distintos medios de comunicación. No estoy afirmando que exista una intervención indebida; simplemente son hechos que nos llaman la atención y que, como abogados, tenemos la obligación de analizar antes de fijar una postura definitiva.”

Finalmente, Rojas Pruneda expresó su confianza en que la juzgadora mantenga independencia al resolver la solicitud de prisión preventiva.

“Yo quisiera pensar que la jueza va a tener el aplomo para resolver conforme a derecho. Sí percibo que existe una gran presión alrededor de este asunto, como ha ocurrido con otros jueces que han conocido casos relacionados con la familia Lozoya, pero tengo la esperanza de que prevalezca la Constitución, la independencia judicial y la convicción de impartir justicia. Esa es nuestra expectativa para la audiencia del próximo jueves”.

Urgencia por encarcelar a la imputada y apoyo familiar en la sala

La Fiscalía General de la República sostiene que Gilda Susana Lozoya participó presuntamente en operaciones para ocultar recursos de origen ilícito vinculados con la compra de la planta Agronitrogenados, durante la administración de Emilio Lozoya al frente de Pemex.

La defensa rechaza los señalamientos y sostiene que no existen elementos para acreditar la responsabilidad penal de su representada.

Durante el desarrollo de la audiencia hubo cuatro recesos; el primero fue a las 11:24 hrs para reanudar a las 12:15 horas; el segundo fue a las 15:18 reanudando a las 17 horas; el Tercero fue a las 18:48 reanudando a las 20:48 horas y el cuarto y último fue a las 21;12 horas debido supuestamente a una falla técnica donde supuestamente la audiencia no se estaba grabando, la cual reanudó hasta las dos 22 15 horas.

En la audiencia estuvieron presentes el hermano de la acusada Juan José, Lozoya Austin y el padre de ambos.

Emilio Lozoya Thalmann quien se persignaba antes del reinicio de la audiencia luego de cada receso.

La jueza García Peralta citó a una audiencia de revisión de la imposición de medidas cautelares para el próximo jueves 9 de julio a las 09:40 horas y fijó un plazo para la investigación complementaria de cuatro meses que vence el 9 de noviembre.