SCJN analizará la reparación integral del daño en el caso de Los Zodiaco

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó atraer un amparo para definir los alcances del derecho a la reparación integral del daño en el caso de la banda de secuestradores conocida como “Los Zodiaco”, pero rechazó analizar los recursos relacionados con el monto de las indemnizaciones reclamadas por las víctimas.

Con esta decisión, el máximo tribunal no revisará la cuantificación de las compensaciones económicas, sino que centrará su estudio en los criterios jurídicos sobre la reparación del daño dentro del proceso penal, un tema considerado de interés constitucional por sus implicaciones para los derechos de las víctimas.

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¿Qué relación tiene el caso con Los Zodiaco?

El caso está vinculado con integrantes de “Los Zodiaco”, organización criminal dedicada al secuestro y presuntamente encabezada por Israel Vallarta, cuyo proceso penal se convirtió en uno de los más mediáticos del país tras su detención en 2005 junto con la ciudadana francesa Florence Cassez.

De acuerdo con el acuerdo de admisión, la Corte dejó fuera del análisis los argumentos relacionados con las indemnizaciones económicas, al estimar que no reúnen los requisitos para el ejercicio de su facultad de atracción. En cambio, sí estudiará los criterios sobre la reparación integral del daño, aspecto que podría contribuir a fijar un precedente para futuros asuntos penales.

FOTO: Pedro Marrufo/CUARTOSCURO.COM Ampliar

¿Qué sigue en este proceso?

En los últimos años, la SCJN ha emitido diversos criterios en materia de reparación del daño, en los que ha sostenido que ésta debe analizarse desde una perspectiva de protección amplia a las víctimas y conforme a estándares constitucionales e internacionales, diferenciándola de la sola cuantificación de indemnizaciones económicas.

El asunto será turnado a una de las Salas de la Suprema Corte para la elaboración del proyecto de resolución, cuya discusión y votación se realizarán en una fecha aún por definir.

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