Pronóstico del clima 8 de julio: ¿a qué hora lloverá este miércoles en CDMX y Edomex?

Las lluvias seguirán presentes en el Valle de México este miércoles 8 de julio de 2026, por lo que si tienes planeado salir de casa o regresar durante la tarde, conviene llevar paraguas y mantenerse atento a los avisos de las autoridades.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se espera un ambiente fresco durante la mañana con cielo parcialmente nublado y bancos de niebla en algunas zonas altas. Conforme avance el día aumentará la nubosidad y la probabilidad de lluvias en la Ciudad de México y el Estado de México.

¿A qué hora comenzará a llover en la CDMX este miércoles?

El pronóstico oficial indica que las precipitaciones comenzarán a desarrollarse entre las 15:00 y las 18:00 horas, intensificándose durante la tarde y parte de la noche. Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo en distintos puntos de la capital.

Para la Ciudad de México se prevén temperaturas mínimas de 11 a 13 grados y máximas de 23 a 25 grados Celsius, con ambiente templado durante la tarde.

¿Cómo estará el clima en el Estado de México?

En el Estado de México también se esperan lluvias fuertes, principalmente en las regiones norte, centro y oriente de la entidad, donde existe la posibilidad de tormentas eléctricas y caída de granizo.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones por posibles encharcamientos, reducción de la visibilidad y tránsito lento en vialidades, especialmente durante el regreso a casa.

Recomendaciones por las lluvias del 8 de julio

Ante el pronóstico del SMN, se recomienda:

Llevar paraguas o impermeable.

Salir con tiempo para evitar retrasos por el tráfico.

No cruzar calles o avenidas inundadas.

Mantenerse informado mediante los avisos del SMN, Conagua y Protección Civil.

Las lluvias continuarán siendo una constante durante esta semana en el Valle de México, por lo que es importante consultar diariamente el pronóstico antes de salir de casa.