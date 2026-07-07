Hoy No Circula 8 de julio 2026: consulta si tu auto descansa este miércoles en CDMX y Edomex

Si tienes pensado salir este miércoles 8 de julio de 2026, es importante revisar si tu vehículo puede circular en la Ciudad de México (CDMX) y los municipios conurbados del Estado de México (Edomex). El Programa Hoy No Circula, coordinado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), continúa vigente con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire.

Para este miércoles, la restricción aplica a determinados vehículos de acuerdo con el color del engomado, el último dígito de la placa y el holograma de verificación.

¿Qué autos no circulan este miércoles 8 de julio de 2026?

De acuerdo con el calendario oficial del Programa Hoy No Circula, este miércoles 8 de julio no podrán circular de las 5:00 a las 22:00 horas los siguientes vehículos:

Engomado rojo.

Terminación de placas 3 y 4.

Holograma de verificación 1 y 2.

En el caso de los vehículos con placas foráneas, la restricción aplica de 5:00 a 11:00 horas de lunes a viernes, además de las disposiciones correspondientes al programa.

La medida opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los 18 municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué vehículos sí pueden circular en CDMX y Edomex?

No todos los automóviles están sujetos a las restricciones del Programa Hoy No Circula.

Este miércoles sí pueden circular con normalidad, salvo que exista una contingencia ambiental:

Vehículos con holograma 00 .

. Vehículos con holograma 0 .

. Automóviles eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos destinados a servicios de emergencia y otros casos previstos en la normatividad vigente.

Si la CAMe activa una Fase I de Contingencia Ambiental, las restricciones pueden modificarse, por lo que es recomendable consultar los avisos oficiales antes de salir.

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Circular cuando el vehículo tiene restricción puede generar una multa equivalente a entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además del posible traslado del automóvil al depósito vehicular, dependiendo del caso y de la autoridad correspondiente.

Por ello, antes de iniciar tu recorrido verifica el último número de la placa, el color del engomado y el holograma de verificación de tu vehículo.

Recuerda que el Programa Hoy No Circula puede modificarse temporalmente si las autoridades ambientales decretan una contingencia por altos niveles de contaminación. En ese caso, la CAMe publica las restricciones extraordinarias a través de sus canales oficiales para que los automovilistas puedan planificar sus traslados con anticipación.