Pronóstico del clima 7 de julio: ¿a qué hora va a llover hoy martes en la CDMX y el Edomex?

Si este martes 7 de julio de 2026 tienes actividades al aire libre o planeas desplazarte por la Ciudad de México y el Estado de México, conviene llevar paraguas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), prevé una jornada con cielo medio nublado a nublado, ambiente templado y lluvias fuertes durante la tarde y noche en el Valle de México.

Además de las precipitaciones, las autoridades meteorológicas advierten que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento, por lo que recomiendan mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil y evitar transitar por zonas con riesgo de inundaciones o encharcamientos.

¿A qué hora va a llover hoy martes 7 de julio en la CDMX y el Edomex?

Con base en el pronóstico del SMN y la evolución de las condiciones meteorológicas para el Valle de México, las lluvias comenzarán a desarrollarse durante la tarde.

El periodo con mayor probabilidad de precipitaciones se espera entre las 15:00 y las 20:00 horas, cuando podrían registrarse chubascos de intensidad fuerte tanto en la Ciudad de México como en municipios del Estado de México. En algunos puntos también podrían presentarse tormentas eléctricas y caída de granizo.

Las lluvias podrían prolongarse durante la noche de forma intermitente, principalmente en las zonas montañosas y al poniente del Valle de México.

Temperaturas previstas para este martes en la CDMX y el Edomex

El SMN pronostica un ambiente fresco durante las primeras horas del día y temperaturas templadas hacia la tarde.

En la Ciudad de México se esperan:

Temperatura mínima de 12 a 14 °C.

Temperatura máxima de 22 a 24 °C.

Para Toluca y municipios de mayor altitud del Estado de México se prevén:

Temperaturas mínimas de 8 a 10 °C.

Temperaturas máximas de 18 a 20 °C.

Recomendaciones por las lluvias de este martes

Ante el pronóstico de lluvias fuertes, las autoridades recomiendan:

Llevar paraguas o impermeable.

Evitar cruzar calles inundadas o corrientes de agua.

Conducir con precaución por posibles encharcamientos y baja visibilidad.

Mantener limpias coladeras cercanas a viviendas y negocios.

Consultar los avisos oficiales del SMN, Conagua y Protección Civil antes de salir.

El pronóstico también contempla lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en la Ciudad de México y el Estado de México, condiciones que podrían ocasionar encharcamientos, reducción de visibilidad e incremento en los niveles de ríos y arroyos, especialmente durante la tarde y la noche. Por ello, las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales durante toda la jornada.