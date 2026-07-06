Programa Hoy No Circula 7 de julio 2026: ¿Qué autos no circulan este martes en la CDMX y el Edomex?

Lista de autos con restricción en la CDMX y el Edomex. Getty Images

Si este martes 7 de julio de 2026 planeas conducir por la Ciudad de México o el Estado de México, es importante revisar el Programa Hoy No Circula para evitar multas y contratiempos. De acuerdo con el calendario oficial de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), la restricción vehicular aplica de manera habitual, ya que hasta el momento no se ha declarado Contingencia Ambiental.

El programa busca reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México y opera de lunes a sábado en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

¿Qué vehículos no circulan este martes 7 de julio?

Para este martes 7 de julio de 2026, no podrán circular los vehículos con las siguientes características:

Engomado rosa.

Terminación de placas 7 y 8.

Holograma de verificación 1 y 2.

La restricción aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como en los municipios del Estado de México donde opera el programa Hoy No Circula.

¿Qué autos sí pueden circular en CDMX y Edomex?

Quedan exentos del Programa Hoy No Circula:

Vehículos con holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos destinados a servicios de emergencia, seguridad pública y protección civil.

Unidades autorizadas conforme a la normatividad vigente.

En caso de que la CAMe active una Contingencia Ambiental durante el día, las restricciones podrían modificarse mediante el programa Doble Hoy No Circula. Hasta la publicación de esta nota, no existe un anuncio oficial en ese sentido.

¿Cuál es la multa por incumplir el Hoy No Circula?

Los automovilistas que no respeten el programa pueden recibir una sanción económica, además del traslado de su vehículo al depósito vehicular (corralón), conforme a la normativa vigente en la Ciudad de México.

Antes de salir, se recomienda consultar los avisos oficiales de la CAMe y de las autoridades ambientales para confirmar si el programa opera de manera normal o si existe alguna actualización relacionada con la calidad del aire.