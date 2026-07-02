Programa Hoy No Circula 3 de julio 2026: confirman que autos descansan este viernes en CDMX y Edomex

Los automovilistas de la Ciudad de México y el Estado de México deberán revisar las restricciones del Programa Hoy No Circula antes de salir de casa este viernes 3 de julio de 2026, ya que la medida continúa vigente para reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

De acuerdo con el calendario oficial del programa, este viernes no podrán circular los vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, y hologramas 1 y 2, en un horario de 5:00 a 22:00 horas. La restricción aplica de manera habitual al no existir, hasta el momento, una contingencia ambiental que active el Doble Hoy No Circula.

¿Qué autos no circulan este viernes 3 de julio de 2026?

Este viernes deberán permanecer fuera de circulación los siguientes vehículos:

Engomado azul.

Terminación de placas 9 y 0.

Vehículos con holograma 1 y holograma 2.

Horario de restricción: de 5:00 a 22:00 horas.

Por otra parte, sí pueden circular los vehículos con holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos, salvo que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) determine medidas extraordinarias por contingencia ambiental.

¿Habrá Doble Hoy No Circula este viernes?

Hasta la publicación de esta nota, no existe una declaratoria de contingencia ambiental, por lo que no se aplicará el Doble Hoy No Circula este viernes 3 de julio de 2026.

Sin embargo, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y del Sistema de Monitoreo Atmosférico, ya que las condiciones de calidad del aire pueden cambiar durante el día y modificar las restricciones vehiculares.

¿Cuál es la multa por incumplir el Hoy No Circula?

Los conductores que circulen cuando su vehículo tiene restricción pueden ser sancionados con una multa equivalente a 20 o hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de que el automóvil puede ser remitido al depósito vehicular, conforme a la normativa vigente.

El Programa Hoy No Circula opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México que integran la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que es importante verificar diariamente las restricciones antes de conducir. También es recomendable consultar los reportes oficiales sobre calidad del aire, especialmente durante la temporada de lluvias y altas concentraciones de ozono, cuando pueden emitirse medidas extraordinarias por parte de las autoridades ambientales.

Si tu vehículo cuenta con engomado azul, placas terminadas en 9 o 0 y holograma 1 o 2, lo mejor será buscar una alternativa de transporte este viernes 3 de julio de 2026 para evitar sanciones y contribuir a disminuir la contaminación en la región.