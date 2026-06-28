Programa Hoy No Circula Lunes: Confirman que autos descansan este 29 de junio en CDMX y Edomex

CDMX y Edomex: qué autos descansan este lunes 29 de junio por el Hoy No Circula. Getty Images

Si este lunes 29 de junio de 2026 tienes previsto utilizar tu automóvil en la Ciudad de México o el Estado de México, es importante revisar las restricciones del Programa Hoy No Circula, ya que la medida continúa aplicándose de manera habitual para reducir la contaminación atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México.

El programa es coordinado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y es obligatorio en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México que forman parte de la Megalópolis.

¿Qué autos no circulan este lunes 29 de junio de 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de la CAMe, este lunes 29 de junio deberán suspender su circulación los vehículos con las siguientes características:

Engomado amarillo.

Terminación de placas 5 y 6.

Holograma de verificación 1 y 2.

La restricción aplica desde las 05:00 hasta las 22:00 horas en la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México donde opera el programa.

Los automóviles con holograma 0 y 00, así como los vehículos eléctricos e híbridos, están exentos de la medida, salvo que la CAMe emita un Doble Hoy No Circula derivado de una contingencia ambiental.

También pueden circular sin restricción las motocicletas, unidades de emergencia, transporte público, vehículos para personas con discapacidad, maquinaria agrícola y otros automóviles contemplados dentro de las excepciones establecidas por las autoridades ambientales.

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

Es importante recordar que el Programa Hoy No Circula funciona de lunes a sábado y cambia diariamente dependiendo del color del engomado y de la terminación de las placas del vehículo.

Quienes incumplan la restricción pueden ser sancionados con una multa equivalente a 20, 25 o hasta 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, además de que el vehículo podría ser remitido al depósito vehicular, conforme a la normativa de tránsito aplicable en la Ciudad de México y el Estado de México.

¿Cuál es el horario del Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Hasta este 29 de junio de 2026, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha emitido una contingencia ambiental, por lo que el Programa Hoy No Circula opera bajo su calendario habitual.

Las autoridades recomiendan a la población consultar diariamente los canales oficiales de la CAMe y de la Secretaría del Medio Ambiente antes de salir de casa, ya que las restricciones pueden modificarse si las condiciones de calidad del aire empeoran.

Si tu vehículo cuenta con engomado amarillo, placas con terminación 5 o 6 y holograma 1 o 2, deberás suspender su circulación este lunes 29 de junio entre las 05:00 y las 22:00 horas para evitar multas y sanciones.