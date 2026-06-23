¿Qué autos no circulan el miércoles? Programa Hoy No Circula confirma que autos descansan este 24 de junio en Edomex y CDMX

Miles de automovilistas en la Ciudad de México y el Estado de México deberán tomar previsiones este miércoles 24 de junio de 2026 para evitar multas y contratiempos. El programa Hoy No Circula operará de manera normal en la Zona Metropolitana del Valle de México, luego de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no reportara la activación de una contingencia ambiental extraordinaria.

De acuerdo con las disposiciones vigentes de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) y las autoridades ambientales mexiquenses, este miércoles descansan los vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, y hologramas de verificación 1 y 2. La restricción aplica de las 05:00 a las 22:00 horas.

Los conductores que incumplan con el programa pueden ser sancionados con multas económicas y, en algunos casos, el traslado del vehículo al depósito vehicular correspondiente, por lo que las autoridades recomiendan verificar las características de la unidad antes de salir a circular.

¿Qué autos descansan este miércoles 24 de junio de 2026?

No podrán circular los vehículos con:

Engomado rojo.

Terminación de placas 3 y 4.

Holograma de verificación 1 y 2.

La medida aplica tanto en la Ciudad de México como en los municipios del Estado de México donde opera el programa ambiental.

Vehículos exentos del Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Están exentos los automóviles con holograma 0 y 00, vehículos eléctricos, híbridos, motocicletas, unidades de emergencia, transporte para personas con discapacidad y otros casos contemplados por la normatividad ambiental vigente.

Hasta la tarde del 23 de junio, la CAMe no había activado una contingencia ambiental ni anunciado la aplicación del Doble Hoy No Circula. Por ello, las restricciones operan bajo el esquema habitual para este miércoles.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los canales oficiales de la CAMe y la Sedema ante cualquier cambio derivado de las condiciones atmosféricas en la región.