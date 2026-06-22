Hoy No Circula 2026: estos vehículos quedan fuera de circulación el martes 23 de junio en CDMX y Edomex

Estos autos descansan por el Hoy No Circula este 23 de junio de 2026. Getty Images

Los automovilistas de la Ciudad de México y el Estado de México deberán tomar previsiones este martes 23 de junio de 2026 debido a la aplicación regular del programa Hoy No Circula, una medida ambiental que busca reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

De acuerdo con el calendario oficial del programa ambiental, este martes deberán suspender su circulación los vehículos con determinadas características de placas y holograma de verificación. La restricción aplica desde las 5:00 hasta las 22:00 horas tanto en las 16 alcaldías de la CDMX como en los municipios mexiquenses donde opera el programa.

¿Qué autos no circulan el martes 23 de junio de 2026?

Para este martes, el Hoy No Circula aplica a los vehículos con:

Engomado color rosa.

Terminación de placas 7 y 8.

Holograma de verificación 1 y 2.

Estos automóviles no podrán transitar en el horario establecido por las autoridades ambientales, salvo que exista alguna excepción contemplada en la normatividad vigente.

Vehículos exentos del programa Hoy No Circula

No todos los automóviles están sujetos a la restricción. Entre las unidades que pueden circular normalmente se encuentran:

Vehículos con holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos de emergencia.

Transporte público.

Unidades conducidas por personas con discapacidad que cuenten con autorización correspondiente.

Estas excepciones forman parte de las disposiciones oficiales establecidas para garantizar la movilidad de sectores prioritarios y tecnologías de bajas emisiones.

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de México y del Estado de México pueden sancionar a los conductores que incumplan con la restricción vehicular. Además de la multa económica, existe la posibilidad de que el vehículo sea remitido a un depósito vehicular.

Por ello, se recomienda verificar con anticipación el holograma, el color del engomado y la terminación de la placa para evitar contratiempos durante los desplazamientos diarios.

El programa Hoy No Circula continúa siendo una de las principales estrategias de control ambiental en el Valle de México y opera de manera permanente durante todo el año, salvo modificaciones derivadas de contingencias atmosféricas anunciadas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).