Sheinbaum felicita a los papás de México por el ‘Día del Padre’

Envió la presidenta Claudia Sheinbaum un mensaje de felicitación a todos los papás de México en su día.

¿Qué mensaje compartió por el Día del Padre?

A través de su cuenta de la red social “X”, la Primera Mandataria expresó su reconocimiento a quienes dijo con amor, trabajo y esfuerzo entren lo mejor a sus familias.

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“¡Muchas felicidades a todos los papás en su día! Hoy reconocemos a quienes, con amor, trabajo y esfuerzo, entregan lo mejor de sí para sus familias y contribuyen cada día a construir un mejor México”, escribió.

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¿Qué deseo expresó para los padres de México?

La Jefa del Ejecutivo Federal deseó que este domingo 21 de junio, ‘Día del Padre’ esté lleno de alegría, abrazos y mucho cariño.

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