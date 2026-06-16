Hoy No Circula miércoles 17 de junio de 2026: el Gobierno confirma qué autos descansan en CDMX y Edomex

Miles de automovilistas deberán tomar previsiones este miércoles 17 de junio de 2026 debido a la aplicación normal del programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México. La medida busca reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México y es supervisada por las autoridades ambientales de ambas entidades.

De acuerdo con el calendario oficial vigente, este miércoles deberán suspender su circulación algunos vehículos particulares durante gran parte del día. Incumplir la restricción puede derivar en multas económicas e incluso el traslado de la unidad al depósito vehicular.

¿Qué autos no circulan el miércoles 17 de junio de 2026?

Para este miércoles 17 de junio, el programa Hoy No Circula aplica a los vehículos con las siguientes características:

Engomado rojo.

Terminación de placas 3 y 4.

Holograma de verificación 1 y 2.

Horario de restricción de 5:00 a 22:00 horas.

La medida opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios mexiquenses que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México. Diversos reportes publicados este mismo 17 de junio confirmaron que el programa opera de manera habitual y sin modificaciones extraordinarias.

Los conductores que tengan vehículos con holograma 1 o 2 y que además cuenten con engomado rojo y placas terminadas en 3 o 4 deberán dejar sus unidades en casa durante el horario establecido para evitar sanciones.

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

No todos los automóviles están sujetos a las restricciones del programa.

Las autoridades estatales y ambientales recuerdan que pueden circular con normalidad:

Vehículos con holograma 00 y 0.

Autos eléctricos.

Vehículos híbridos.

Motocicletas.

Vehículos de emergencia.

Automóviles conducidos por personas con discapacidad que cuenten con la documentación correspondiente.

Transporte público autorizado y otros casos contemplados por la normativa vigente.

En caso de existir una contingencia ambiental, las restricciones pueden modificarse mediante la activación del Doble Hoy No Circula por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Sin embargo, hasta la mañana de este miércoles no se ha informado una medida extraordinaria para el Valle de México.

¿De cuánto es la multa por incumplir el Hoy No Circula?

Las autoridades recuerdan que ignorar las restricciones puede generar sanciones económicas importantes.

De acuerdo con la información oficial del programa, las multas por incumplir el Hoy No Circula pueden oscilar entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de que el vehículo puede ser remitido al corralón, generando costos adicionales por arrastre y estancia.

El programa continúa siendo una de las principales estrategias ambientales aplicadas en la Zona Metropolitana del Valle de México para disminuir los niveles de contaminación atmosférica. Por ello, las autoridades recomiendan consultar diariamente las restricciones antes de salir a conducir y mantenerse atentos a posibles avisos de contingencia ambiental que puedan modificar las reglas de circulación.