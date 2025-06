El mayor número de porcentaje que participó en elección judicial fue para anular su voto: Catalina Pérez Correa

En entrevista con Carlos Loret de Mola, la analista y activista por los Derechos Humanos, Catalina Pérez Correa, dijo que no cree que la elección judicial sea anulada, se tiene que tomar en cuenta que el mayor número de porcentaje que participó fue para anular su voto, estamos en un régimen autoritario que no tiene absoluto control de su territorio porque compite con el crimen organizado, hay partes del territorio mexicano que nadie sabe quién lo regula, “hay cosas que todavía no terminamos de describir y entender en México”.

Pérez Correa Comentó que no esperaba que la participación fuera tan baja, los datos oficiales son de once por ciento, pero dentro de la participación una parte anuló su voto porque las boletas eran difíciles “no entendían de que se trataba”.

La analista y activista por los Derechos Humanos señaló que la parte grave es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quedará cien por ciento integrada por personas afines al partido del poder, igual a los acordeones que circulaban, “nosotros necesitamos en democracia voces diversas, la mayoría de las personas aprueban el gobierno de Morena pero no es lo único que hay en México, las instituciones deberían expresar esta diversidad… que tengan una visión distinta… no hay pluralidad que muestre visiones distintas”.

“El Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial como resultado la asaltaron, tomaron el Poder Judicial, la prensa está muy debilitada, los medios están golpeados… las instancias internacionales han sido cerradas, no queda ninguna fuerza que se oponga al gobierno”, finalizó.

Síguenos en Google News y encuentra más información