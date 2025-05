Es urgente que lleguen al fondo del caso, el por qué fueron asesinados los funcionarios de Brugada: Carlos Matienzo Zamora

“Un hecho muy muy grave sobre todo por el nivel de cercanía que tenían con la jefa de gobierno, dos funcionarios que no necesariamente están en la luz pública constantemente y el hecho de que fuera una ejecución dirigida puntualmente hacía ellos habla o de un mensaje o una situación particular con la que querían demostrar en esta ejecución”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el consultor y maestro en seguridad internacional por la Universidad de Columbia, Carlos Matienzo Zamora, dijo que la hipótesis que seguramente están explorando las autoridades es desde el crimen organizado, se pudiera tratar de un mensaje intimidatorio para la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, por ser círculo cercano, incluso también podría ser para el Gobierno Federal por la precisión del momento porque el Gabinete de Seguridad se encontraba en plena conferencia de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

Matienzo Zamora señaló que lo que informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México fue que se trata de un ataque dirigido, no fue un intento de robo o secuestro, ya habían vigilado a los dos funcionarios de Brugada, se notó el nivel de preparación en la ejecución del ataque, es urgente que no solo encuentren a los criminales, “no dudo darán con ellos”, pero que lleguen al fondo del caso, el por qué fueron asesinados, “algo que no ha pasado en otros casos como en el de Ciro o Harfuch”.

Ampliar

“Tratándose de la CDMX no es la única hipótesis el crimen organizado, la capital lleva varias décadas con un modelo de gobernanza informal, donde hay una interacción del gobierno con grupos que operan en la informalidad, la irregularidad, hablamos de narcomenudista, invasores de predios, comerciantes ilegales, transportistas piratas, una lista larga que tan largas son las hipótesis”.

El modelo de la administración de la Ciudad de México es de desorden, han vuelto al ambulantaje irregular, las manifestaciones, bloqueos, el crimen organizado, “hay autoridad, hay reglas que se tienen que cumplir, tiene que cumplir desde el gran capo, hasta el comerciante, el gobierno de Clara Brugada se encuentra débil en muchos frentes”, puntualizó.

Síguenos en Google News y encuentra más información