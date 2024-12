No van a regresar moches ni etiquetados en PEF: Sheinbaum a presidentes municipales

Enérgico mensaje lanzó la presidenta Claudia Sheinbaum a las y los presidentes municipales del país. En el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados, la Primera Mandataria explicó que se enteró que ya desfilan por los pasillos de San Lázaro, titulares locales solicitando gestiones a los legisladores.

En la mañanera advirtió que no se regresará a los tiempos de moches, aunque dijo, sí se les apoyará desde la federación.

“A todos los Presidentes y Presidentas municipales, a los y las gobernadoras, no van a regresar los moches en la aprobación del Presupuesto, ni va a haber etiquetados, pues confiamos en el Congreso, en que no van a regresar los vicios del pasado porque me comentaron que haya algunos Presidentes o Presidentas municipales que están yendo a hacer gestiones para que se incorpore al Presupuesto, algo, vamos a invertir en todos lados”.

En ese escenario comentó que tendrá un acercamiento con todos los presidentes y presidentas municipales para hablar de cómo trabajarán en coordinación.

“Pienso reunirme con todos los Presidentes municipales y Presidentas, por regiones porque queremos sumar recursos de los municipios, de los estados y del Gobierno Federal, particularmente en el tema del agua pero no solo, entonces eso va a permitir que aunque sea poquito el recurso que tiene una presidencia municipal, si sumamos esfuerzos de proyectos, programas que de por sí existen, pues vamos a dar muchos mejores resultados en los próximos tres años que es el mandato de las y los presidentes municipales, entonces vamos a apoyar a todos y todas desde el Gobierno Federal, no va a regresar los moches, no va a regresar este esquema de etiquetados en los presupuestos que tanto daño hizo al país”.

Enfatizó que ese mandato ya lo conocen los diputados de Morena, así como los aliados y de los partidos políticos de oposición, para evitar el regreso de vicios y se guarde una unidad ante el aval de los recursos que serán destinados en 2025.