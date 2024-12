La principal tragedia que vive el país es la desaparición: Pablo Lemus

“A mí no me gustan los pleitos, me gustan los acuerdos que beneficien a Jalisco y eso es lo que va a encontrar en mí la presidenta Sheinbaum, estoy esperando ya la reunión con ella”, afirmó el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, quien este viernes asumirá el cargo.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, aseguró que las propuestas planteadas a la titular de gobernación, Rosa Icela Rodríguez, han sido bienvenidas.

Reconoció que “la principal tragedia que vive el país es la desaparición”, dijo, por lo que envió una iniciativa al Congreso para crear la primera secretaría de a nivel nacional de inteligencia y búsqueda, especializada. Porque aseguró, “se debe pagar una deuda histórica con los familiares, los colectivos víctimas de la desaparición”, teniendo como meta la erradicación de la desaparición en Jalisco.

Compartió que ayer presentó a su gabinete de Seguridad, con “personal calificado, con alta experiencia y controles de confianza”.

Para encabezar a la encomienda de dicha secretaria, invitó a una mujer con gran experiencia, Edna Montoya, encargada del Centro Nacional de Investigación hasta hace unos días, en Washington, y especialista en materia de derechos humanos.

Roberto Alarcón, de la Policía Federal de Caminos, el comandante Jorge Alberto Arispe, al frente de la Policía Vial y en la Secretaría de Seguridad Juan Pablo Hernández. Así como en materia de Protección Civil y Bomberos, Sergio Ramírez, es decir, mandos con experiencia, “aquí no hay ni cuates ni cuotas”.

Adelantó que este jueves a media noche dará titularidad a los mandos para iniciar la gestión el viernes y, el próximo lunes, luego de la mesa de coordinación de seguridad, se reunirá con colectivos víctimas de desaparición.

En Jalisco, dijo, “tenemos amplias ventajas competitivas… pero debemos garantizar agua y energía, seguridad, por lo que hemos creado la Secretaría de Energía”. Todo orientado a la sustentabilidad para la relocalización industrial.

Y concluyó “vengo a dar soluciones a la gente de Jalisco que me respaldó, vamos a hacer un gran gobierno al estilo Jalisco”.