Es un retrato interesante muy desde el pulso que viví…: Diego Osorno

Desde la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, Enrique Hernández Alcázar para Así Las Cosas PM entrevistó a Diego Osorno, periodista y autor de «En la montaña».

Se trata de un libro relatado desde la experiencia del periodista, es una crónica que detona una travesía marítima del Mayo Zambada, iba con una tripulación de siete zapatistas, cruzó el Atlántico en medio de la pandemia. Los zapatistas querían que alguien diera fe, pero que fuera externo a ellos.

La contraportada anuncia lo que se viene a continuación si decides hacer la lectura

El 1 de enero de 1994, el levantamiento armado de miles de indígenas mayas marcó a Chiapas, en el sur de México, como lugar de inicio del movimiento altermundialista.

Casi treinta años después, una delegación del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) navega en naviego velero alemán rumbo a Europa. Testigo a bordo, Diego Enrique Osorno contrasta la utópica travesía del zapatismo con la de la violenta democracia mexicana del siglo XXI.

A través de la crónica, la entrevista, el testimonio y el diario personal, este libro ofrece luces sobre la dramática e imaginativa metamorfosis de una causa que tras sorprender al mundo, busca poner por delante la vida en una geografía donde la muerte acecha.

No me interesaba hacer un libro criminalístico, si no una crónica que se vivió de manera puntual junto con lo más utópico, quien lea el libroverá que era un político más que un criminal, no era bélico, a diferencia del estereotipo que se tiene ahora del narcotráfico.

— Diego Osorno, periodista