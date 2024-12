Abrir archivos y nuevos lugares de búsqueda acuerda Sheinbaum en caso Ayotzinapa

Al asegurar que seguirá la comunicación, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que acordó con los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa , Guerrero, no dar carpetazo a la investigación hasta encontrar a los jóvenes desaparecidos en 2014 y llegar a la verdad y justicia.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria calificó como positiva la reunión realizada este miércoles, donde aseguró que se fijaron nuevas rutas y se comprometió a no proteger a nadie y que en la apertura están incluidos los archivos de la Secretaría de Defensa Nacional.

“Llegamos a distintos acuerdos, nosotros siempre vamos a abrir todo lo que se requiera, nadie va a proteger a nadie, como lo hizo en su momento el presidente López Obrador, y no quisiera yo mencionar algunos temas en particular que tienen que ver con la investigación, pero creo que fue una buena reunión y vamos a seguir reuniones con ellos, y nuestro objetivo es que nunca, hasta que no se encuentre a todos los jóvenes no debe cerrarse esa carpeta”.

Sheinbaum Pardo refirió que les hizo saber que respalda las cartas que en su momento les envió su antecesor con compromisos del caso. No obstante, pidió no entrar a una dinámica de jaloneo, pues la propuesta es encontrar nuevos lugares de búsqueda a partir de una nueva visión para revisar todas las carpetas de investigación.

“Se están siguiendo nuevos instrumentos de investigación que está realizando un nuevo equipo de trabajo para poder llegar a más detenciones y a la verdad y la justicia, entonces fue una buena reunión, la idea es no confrontarnos, sino buscar la salida. Les planteé que yo estoy de acuerdo con las cartas que en su momento envió el presidente, pero que no se trata de entrar de nuevo aún un esquema de decir una cosa o la otra, sino que encontremos nuevos lugares de búsqueda que se están visualizando a partir de esta nueva visión De la investigación y nueva revisión de todas las carpetas de investigación”.

La Jefa del Ejecutivo Federal descartó cambios respecto al fiscal especial para el caso Ayotzinapa.

“Por lo pronto no, más bien es este fortalecimiento, en acuerdo obviamente con el fiscal general de la República, para poder llegar a la verdad y a la justicia, que es lo que todos queremos y encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa”.

Al concluir el primer acercamiento los padres de los 43 afirmaron que hubo menos tensiones mientras Sheinbaum Pardo habló de una nueva ruta y revisión del caso de la que estará dijeron se utilizará nueva tecnología y también se conformará un nuevo equipo que la Presidenta señaló, seguirá al frente el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina.