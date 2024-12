El periodista Noé Zavaleta fue secuestrado por el CJNG, afortunadamente está con vida: Ricardo Ravelo

Cerca de las 4 de la mañana la mamá del periodista y escritor Noé Zavaleta recibió una llamada solicitándole un rescate de 35 mil pesos, Noé se encontraba en un restaurante de Jalisco, en donde fue retenido por miembros del CJNG, quienes lo confundieron con un enemigo de la organización criminal, señaló el periodista y escritor Ricardo Ravelo.

En el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, Ricardo Ravelo lamentó los hechos ocurridos a su colega, detallando que Noé no pudo salir del lugar, y que fue hasta las cinco de la mañana que uno de los miembros cártel dijo que él no era la persona que estaban buscando y fue liberado. “él me comentó que estaba muy golpeado, hoy tiene una presentación a las cinco de la tarde en la FIL Guadalajara, pero ningún taxi de aplicación quería levantarlo, compartió.

Fue por la mañana cuando unos amigos en común lo llevaron a su hotel, muy golpeado, intentaron sacarle información que él no tenía”, y llama la atención que siendo un periodista público no lo hayan identificado, está muy golpeado, pero afortunadamente con vida, detalló Ravelo.