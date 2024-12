Escribir una novela es viajar a cada uno de los personajes: Rosa Montero

Para el programa de Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar desde la Feria internacional del Libro en Guadalajara, estuvo en entrevista la reconocida escritora y periodista, Rosa Montero, quien habla sobre su trayectoria.

Es impagable la sensación de deuda que tengo con la generosidad de los mexicanos, tengo el corazón estrujado de emoción al no poder devolverles todo lo que me dan

Rosa Montero Gayo, es española nacida en Madrid el 3 de enero de 1951, una periodista y escritora de España. Ha escrito novelas de gran éxito y es una de las columnistas más destacadas del periódico español El País.

Es multifacética, ha escrito:

Tú no escribes una novela para explicar nada, es para aprender, es la búsqueda del sentiddo de la existencia, cuando escribees un libro, si no aprendes nada es que no lo escribiste bien

—