Estoy muy sorprendida por ser la primera mujer que dirige la FIL Guadalajara: Begoña Rodrigo

Ser una persona exitosa va más allá de lo profesional, se trata de involucrar lo personal con tu trabajo y estilo de vida, de este logro nos habla en entrevista W con Enrique Hernández Alcázar para Así Las Cosas PM, Begoña Rodrigo, chef española y primera mujer en dirigir el programa gastronómico de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara (FIL).

Estoy muy sorprendida por ser la primera mujer que dirige la FIL: México sorprende más porque las altas cocinas están lideradas por hombres, aunque la gastronomía mexicana está en manos de las mujeres. — Begoña Rodrigo

Al menos 7 de cada 100 mujeres lideran restaurantes de alta cocina, pero no siempre son solas, sino que están acompañadas de un hombre, los cargos más altos de las profesiones a nivel mundial, la mayoría son ellos. No quería centrar mi discurso en esto, pero pienso que es importante visibilizarlo a todas horas, necesitamos que las jóvenes me vean como un referente de que sí se puede lograr. Las personas necesitamos referentes de lo que sea, desgraciadamente hay muy pocas mujeres que no hayan hecho su vida antes y después su carrera, a diferencia de los hombres, quiero que las mujeres sepan que pueden hacer lo que quieran sin sacrificarlo todo. — Begoña Rodrigo

Programa gastronómico de la FIL

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) cuenta con un programa de comida denominado Libros al Gusto, que se centra en la literatura relacionada con la gastronomía. Abarca: conversaciones, mesas redondas, presentaciones de libros, librería enfocada en la gastronomía, restaurante-auditorio.

El lugar Libros al Gusto permanece accesible tanto para el público como para los expertos durante los días de la FIL. Está situada en el vestíbulo del área internacional, junto al espacio de exposiciones del programa.

Por primera vez, una mujer dirige el programa gastronómico de la FIL. Mostrar Opciones Play/Pause 12:34 Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://wradio.com.mx/embed/audio/557/111RD380000000161660/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Cada día quiero presentar un platillo en directo, realmente creo que es bonito estar aquí y hacerlo para la gente. — Begoña Rodrigo

¿Qué platillos se le han complicado hacer en México?

Las alturas y los fuegos son muy distintos, me está costando trabajo porque no traigo mis propias cosas, cada día es un producto local distinto. — Begoña Rodrigo

“El arroz no me ha salido, me cuesta muchísimo trabajar con este grano, de 18 min me estoy tardando 35. No es de hacer las cosas y dejarlas. La patata con huevo, a algunos les sabe como que está crudo y pues no queda de otra, hay que cocerlo un poco más”.

Sin duda alguna los retos se hacen presentes, pero como una chef experta, demuestra que los límites solo son una prueba más para superar.

Estoy muy sorprendida por ser la primera mujer que dirige la FIL, México me sorprende: Begoña Rodrigo Ampliar