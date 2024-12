Mi escuela gastronómica consiste en una sola palabra “prueba”: Benito Taibo

Si buscas explorar entre páginas la historia de una persona, lo puedes encontrar en “Cuchara y memoria. Una celebración de la vida a través de sabores y recuerdos”, libro del escritor Benito Taibo.

En entrevista W con Enrique Hernández Alcázar para Así Las Cosas PM, el escritor muestra la parte íntima detrás de su libro.

La sinopsis detrás de la historia indica que es “una celebración de la vida a través de sabores y recuerdos. Experiencias cotidianas que se trasforman en historias memorables; rutinas familiares que, con el tiempo, se convierten en recuerdos atesorados; viajes que marcan el curso de una vida. Benito Taibo explora la profunda conexión que existe entre su historia personal y la comida: desde los miedos de su infancia, las celebraciones en la mesa con los amigos, los libros y las películas que lo han acompañado, hasta los sabores que evocan en él a las personas que ha amado y ya no lo acompañan. Del ajo al kebab, esta primera parte de Cuchara y memoria es un testimonio de su propia existencia, pero también, como explica el mismo autor, una forma de vencer el tiempo y conservar la belleza de la vida”. Indica la contraportada.

Es un compendio que he decidido hacer para plasmar lo que me gusta, lo que he probado, lo que me ha transformado. La solidaridad se celebra en las mesas, esto lo traigo desde casa… somos lo que leemos y lo que comemos.

— Benito Taibo