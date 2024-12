Es un “juego perverso” el proceso electoral de junio del 2025 para culpar el INE ante un inminente fracaso: Integrantes del Colectivo 41

Jueces y Magistrados manifestaron su preocupación ante la realización del proceso para elegir por voto popular a personas juzgadoras en junio de 2025, toda vez que el INE, organismo encargado de realizarlo reconocido que no tiene tiempo, experiencia, recursos, ni reglas claras para llevarlo a cabo.

Durante la Conferencia Matutina de los Jueces la magistrada Julia María del Carmen González, advirtió de la existencia de un “juego perverso” para responsabilizar al INE del fracaso de la elección judicial en lo que señaló como una “crónica de un fracaso anunciado”.

“Hay quien advierte incluso un juego perverso porque pónganse a pensar el día que esta elección fracase el día que no sean suficientes los 18,000 millones de pesos que ya se van a destinar y que no son suficientes entonces cuestioné monos cuánto serían suficiente para llevar a cabo una elección de estas 20-25,000 millones de pesos no tenemos idea pero lo que sí es cierto y es claro es que el INE dijo no tener recursos suficientes porque el día que fracasase no el día que no sean el éxito que han preguntado por todos lados a quien le van a echar la culpa al INE”, expuso la magistrada Del Carmen González.

Pero la integrante del Colectivo 41 fue más allá al advertir que las autoridades están cavando su propia tumba al no acatar las suspensiones contra la reforma judicial.