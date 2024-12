Aumentan adolescentes detenidos y procesados en México... Van más de cinco mil

El domingo el diario estadounidense The New York Times publicó un reportaje que documenta que los cárteles del narcotráfico en México reclutan a estudiantes con conocimientos de Química para que trabajen en los laboratorios donde se produce el fentanilo. Como el propio reportaje refiere no existen datos sobre el número de jóvenes que estarían en esta actividad, aunque los testimonios refieren que esto iría en incremento.

De lo que sí existen datos es del total de adolescentes detenidos y procesados por su involucramiento en alguna actividad delictiva en México, los cuales se han incrementado en el último año como revelan los registros oficiales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Secretaría de Gobernación.

La información revisada por Así las Cosas PM muestra que al cierre de octubre pasado sumaban en total 5 mil 290 jóvenes procesados bajo las reglas del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, tanto por delitos del fuero común como federal. La cifra representa un incremento superior al cinco por ciento en comparación con los cinco mil 31 adolescentes procesados al corte de octubre de 2023.

Del total de adolescentes procesados 4 mil 856 que equivalen al 91.7 por cientos son hombres mientras que 434 que es el 8.3 por ciento son mujeres. El 63 por ciento de los jóvenes detenidos y procesados se ubican en el rango de los 14 a los 17 años de edad, mientas que 190 adolescentes que equivalen al 3 por ciento, que apenas cuenta con 12 a 13 años.

Hay otro grupo importante de procesados en el Sistema de Justicia para Adolescentes cuya edad va de los 18 a los 24 años que equivalen al 34 por ciento del total. Estos casos corresponden a jóvenes que cometieron los delitos que se les imputan cuando aún eran menores de edad, pero sus procesos siguen en desarrollo aun cuando ya superan los 18 años.

Del total de jóvenes procesados 1 mil 455 se encuentran privados de su libertad en algún centro de reclusión del sistema para adolescentes. Se trata, en general, de aquellos acusados de delitos graves como homicidios, secuestros o delincuencia organizada. Se trata de un incremento el diez por ciento respecto a los 1 mil 314 que se encontraban recluidos en el corte de octubre de 2023.

Por lo que hace al resto hay 2 mil 432 adolescentes que están bajo proceso con una medida cautelar distinta a la reclusión y a la espera de una resolución o sentencia, mientras que existen 1 mil 403 cuyo proceso penal está suspendido de forma condicional por un periodo previamente determinado por un juez.

Los estados con más jóvenes procesados

De acuerdo con los registros oficiales entre los estados en los que figura una cantidad más alta de jóvenes procesados en el Sistema de Justicia para Adolescentes aparecen entidades con algunos de los registros más altos tanto de homicidios como de violencia relacionada con la delincuencia organizada.

El estado de México es la entidad con el mayor número de jóvenes bajo proceso penal con 513 en total, seguido de Chihuahua con 410, Baja California con 352, Zacatecas con 337, y Jalisco con 327. Después se ubican con una cifra similar Nuevo León con 258 y Guanajuato con 251.

Sinaloa, estado base del Cártel de Sinaloa y donde el reportaje del NY Times destaca el reclutamiento de estudiantes de química arroja un total de 191 adolescentes detenidos e imputados ante un juez de algún delito, cifra que supera a la de Ciudad de México donde el saldo es de 136.

Por el contrario, los estados con las cifras más bajas de adolescentes procesados son Campeche con 20 casos; Colima con 26; Baja California Sur con 30; Tlaxcala con 43 y Querétaro con 50.

Síguenos en Google News y encuentra más información