No generalicen… lo que vendemos es legal: Comerciante de Izazaga 89

Si las autoridades me lo piden, les puedo mostrar todas mis facturas, no todos vendemos productos ilegales, fue la reacción del señor Fernando Bravo, dueño de “Ni Hao México Importaciones” un negocio familiar que formaba parte de los más de mil locales que se encuentran en la “Plaza Izazaga 89″ y que fueron cerrados este fin de semana tras la implementación del “Operativo Limpieza” anunciado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Él, junto y su familia, comenzaron la venta de productos de jarciería y de temporada navideña, hace más de una década, hace tres años, decidieron rentar algunos locales de la Plaza conocida por la venta de artículos de origen chino.

“Porque realmente no vendemos piratería, ni vendemos contrabando, todos, todos los productos que nosotros vendemos, están muy regulados. Son productos eléctricos, se requieren normas, entonces esas normas las tenemos completamente pagadas y revisadas las autoridades competentes, mi empresa tiene un nombre chino, pero es 100 de mexicanos, por el mismo boom, por el marketing, al ser una plaza de chinos”.

Después que señaló, se vivieron momentos de miedo con la llegada de elementos policiacos y que culminó con la colocación de sellos, la noche de este sábado impidiendo el paso al inmueble, insistió el llamado a las autoridades de no generalizar y revisar la ilegalidad que dijo, empieza desde las aduanas.

“Fue un miedo generalizado de todos los compañeros porque al final de cuentas es el patrimonio de sus familias y se mantiene muchísima gente, desgraciadamente hay mucho compañero que es mexicano y tiene sus papeles en orden y nos están generalizando con los chinos y también personas chinas que tienen en excelente condición sus empresas y no es necesario que anden importando de mala manera o haciendo contrabando, de hecho principalmente en dado caso de que quieran hacer contrabando no lo hacemos nosotros hay situaciones donde las aduanas permiten que personas entren con mercancía ilegal a nuestro país y terminan en estos puntos, pero no nada más es este punto, son muchos puntos”.

A pesar de que tras el operativo se les dio la opción de permanecer en sus locales mostrando la legalidad de sus artículos, muchos prefirieron sacarlos ante el miedo de la presencia de policías que aún resguardan la plaza. De acuerdo a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, la noche de este sábado se colocaron sellos de clausurado tras verificarse la carencia de documentación que acreditara la legalidad de la fusión de los predios de la plaza Izazaga 89.

“Y ya no nos dejaron sacar nada, porque se están suspendiendo las actividades. Hasta el día de hoy nosotros, pues yo, tengo mercancía allá adentro que bien, realmente es mía y en dado caso que viniera otra dependencia desde el SAT, la Secretaría de Economía, la dependencia que venga puede venir con toda la confianza del mundo a solicitarme la factura del producto que quiera y se la voy a mostrar… me he tenido que mover con mis empleados, no voy a despedir a mis empleados… simplemente hay que buscar nuevas alternativas… pero si nos dan chance de demostrar que realmente no es ilegal o piratería o contrabando como están diciendo estaríamos hablando de otra situación, yo creo que saqué la mitad”.

Actualmente, el señor Fernando tiene 60 empleados con los que buscará esas oportunidades para ir recuperando lo que aseguró, en este diciembre de 2024, que inicia, ya perdió.

“No defiendo a nadie, no los estoy defendiendo, pero estamos juntos, si yo pierdo obviamente ellos están perdiendo, mi negocio fuerte es la Navidad, las series navideñas, esferas, adornos y pues este golpe, estamos en primero de diciembre, faltan 24 días para Navidad, en lo que me instalo en otra tienda, ya pasaron diez días, o sea la temporada navideña para mí se fue”.

Por ahora, explicó, deberá gastar en la renta de alguna bodega para guardar su mercancía, además de pagar mil 800 pesos por cada camión de carga que tuvo que alquilar para trasladar sus productos.

Aunque dijo, él entregó a los arrendatarios toda su documentación requerida, él y otros comerciantes tienen confianza en los dueños de la Plaza, ello a pesar de que el gobierno federal ya pidió la extinción de dominio a la Fiscalía General de la República.