Hunter Biden “fue enjuiciado injustamente”, justificó Biden el indulto a su hijo

El presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, negó en diversas ocasiones usar sus influencias y su cargo para indultar a su hijo Hunter; sin embargo, este domingo y solo días de que llegue su relevo a la Casa Blanca, finalmente otorgó el perdón al menor de sus hijos, quien se libra así de la posibilidad de ir a prisión por los delitos de posesión ilegal de arma de fuego y mentir en su declaración de antecedentes.

Aunque en reiteradas ocasiones el presidente de Estados Unidos negó que utilizaría los poderes de su cargo en beneficio de su hijo, esta noche otorgó el perdón a su hijo, exonerándolo de los nueve cargos de culpabilidad, entre ellos evasión fiscal.

“Hoy he firmado el indulto para mi hijo Hunter. Desde el día en que asumí el cargo, dije que no interferiría en la toma de decisiones del Departamento de Justicia, y he mantenido mi palabra incluso mientras veía cómo mi hijo era procesado de forma selectiva e injusta”, dice Biden, alegando que el procesamiento de Hunter, el único hijo vivo de su primer matrimonio, tuvo motivaciones políticas —el mismo alegato de Trump con respecto a sus imputaciones— y fue un “error judicial”.

“Los cargos en sus casos surgieron solo después de que varios de mis oponentes políticos en el Congreso los instigaran para atacarme y oponerse a mi elección”, señaló.

A menos de un mes de que la propia secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierr, negara la posibilidad de un indulto, finalmente el perdón para Hunter, quien afirmó su padre, “fue señalado porque es mi hijo”.

Fueron diversas las ocasiones en que la propia secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierr, negó la posibilidad de un indulto para Hunter Biden.

El presidente de Estados Unidos pidió comprensión a sus compatriotas señalando: “espero que los estadounidenses entiendan por qué un padre y un presidente han llegado a esta decisión”.