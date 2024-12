Encabeza Clara Brugada arranque del programa de ‘Temporada Invernal’

Para que haya un programa de prevención, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada anunció el inicio de la campaña “La Ciudad te cuida y el inverno te cobija”, con la que dijo, no solo se entregarán cobijas en zonas de riesgo por las bajas temperaturas, se iniciarán jornadas de salud.

Desde San Miguel Teotongo, en Iztapalapa la mandataria local habló de los cuidados que se deben tener en la época de frío no solo físicamente sino también en sus domicilios y es que después de informar que la noche de este sábado hubo un incendio en la Central de Abastos donde dos personas perdieron la vida, pidió a la población extremar cuidados.

“El 9 de diciembre vamos a echar a andar el programa de combate a incendios, cuál es el motivo de incendio… el gas y la luz, esos son los motivos, el gas y la luz tenemos que ver que estén todos sus tanques de gas, ustedes saben cómo verificar si hay fuga o no, pero no lo hacemos… yo les pido que en esta temporada chequemos que no tenga fugas el tanque de gas y lo segundo es checar la conexión que nos lleva a la estufa o boiler porque ahí puede estar el problema y tercero que estén siempre cerradas las llaves”.

Comentó la posibilidad de apoyar a la población a comprar aparatos que detecten riesgos de incendio, por otro lado, pidió extender los cuidados con la conexión de energía eléctrica, evitando sobrecargar y se regularicen las instalaciones. Así mismo, instruyó al director General del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez, contratar personal que revise conexiones de gas y luz en los domicilios de la capital e hizo un llamado a las empresas expendedoras de gas.

“Hago un llamado a todas las compañías que venden gas que revisen lo que le están dando a la población, vamos a hacer operativos a todas las empresas para revisar que los tanques de gas estén en buenas condiciones así que no queremos que al rato se enojen cuando estemos haciendo operativos, cuando se detenga un camión y se revise la situación de los cilindros de gas”.

Clara Brugada comentó que, en 2025, se echará a andar un programa para brindar calentadores solares cuyo financiamiento sea “mitad y mitad” entre el gobierno de la Ciudad y los usuarios.

Respecto al inicio de la temporada invernal, indicó que en su administración no solo se dedicará a atender enfermos, sino a producir salud a través del acercamiento de atención médica, colocación de vacunas, y también con el inicio del programa “Del Campo a la Ciudad” donde se acercarán frutas y verduras a bajo costo en las 16 alcaldías de la capital.

Anunció estímulos para quienes acudan a las ejercitaciones que se tendrán en la región por un mes y recordó que será en 2025 cuando se cree la Secretaría del Deporte y refirió que próximamente se acercarán estudios clínicos y atención dental para los menores a quienes incluso dijo, se les dará curso de higiene bucal.

En tanto, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylbermann invitó a las personas salir de casa “como cebollas”, con capas de ropa que se puedan ir quitando ante las variaciones de clima. Recordó que dentro de la gran jornada de salud que inició en Iztapalapa, se dará consulta médica, vacunas contra la influenza, Covid, además de detecciones de VIH, Sífilis entre otros.