Empresas encabezadas por mujeres serán primeras en contratos públicos: Brugada

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer que en su gobierno las empresas que estén encabezadas por mujeres o en cuyo consejo de administración haya paridad de género, tendrán prioridad en los contratos públicos.

“¿Cómo la ven?”, dijo al encabezar la reunión “Mujeres del futuro, encuentro de mujeres emprendedoras y empresarias”.

“Si hay una empresa dirigida por mujeres, el 10 por ciento de todas nuestras acciones que tengan que ver con contrataciones, va a garantizar que sean las mujeres empresarias las que ganen”, mencionó.

Señaló también que las mujeres van a tener prioridad en el otorgamiento de créditos o financiamiento desde el gobierno para diversos proyectos, a la vez que se les dará capacitación en diversos ámbitos, especialmente en el digital

“Se ha demostrado que las mujeres son muy buenas pagadoras, pero son las que tienen menos oportunidades de recibir créditos, financiamiento, apoyo desde el ámbito financiero, hacer un llamado para que tengamos las mismas condiciones”.

La Jefa de Gobierno dijo que instrumentará en el 2025 un programa de apoyo a la autonomía económica de las mujeres, para que, en caso de ser violentadas, sean autosuficientes.

“El próximo año vamos a abrir este programa de autonomía económica a las mujeres, que esa es una de las grandes barreras. ¿Por qué muchas mujeres siguen sufriendo violencia y no se salen de ese lugar o no provocan que se salgan quienes la están violentando? Es porque no son autónomas económicamente”, aseguró.

En este sentido, informó que se van a construir 200 centros de cuidado y desarrollo infantil, al que van a poder asistir adultos mayores, personas con discapacidad, y todos los niños.

Hizo un llamado a todos los empresarios para que garanticen en sus niveles directivos la paridad de género.