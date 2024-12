Sheinbaum asegura son buenos tiempos para México al inaugurar hospital del IMSS en NL

Al encabezar en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, la inauguración de la Unidad de Medicina Familiar número 73 del IMSS, la presidenta de México Claudia Sheinbaum en un arranque de optimismo, aseguró que vivimos tiempos buenos para México y que vienen mejores.

“Amigas y amigos, estoy muy optimista. Son buenos tiempos para México y vienen tiempos mejores. Somos un país grandioso, que nadie nos diga lo contrario. Estamos orgullosos y orgullosas de los y las mexicanas, aquí y del otro lado de la frontera. Somos un país excepcional, con una historia que no tiene ningún otro país del mundo. Somos potencia cultural y vamos juntos a salir adelante siempre de cualquier adversidad”.

Sheinbaum pardo agregó que, además, la Cuarta Transformación representa democracia, bienestar y prosperidad para nuestro pueblo.

Acompañado del gobernador de la entidad Samuel García Sepúlveda, aprovechó para manifestarle su apoyo al mandatario estatal al manifestar su desacuerdo con el Congreso Local que ha castigado a García Sepúlveda al no aprobar su presupuesto.

“Y quiero aprovechar para decir que no coincido ni comparto el que se le castigue al Gobierno al no aprobar su presupuesto pues eso afecta al pueblo de Nuevo León, puede haber diferencias en la política, para eso hay democracia, pero esas diferencias no pueden afectar la vida de un estado, la vida del desarrollo de un estado, que esas diferencias se muestren en las elecciones pero no en el desarrollo y en la viabilidad de distintas obras tan importantes que hay en el estado de Nuevo León”, manifestó la titular del Ejecutivo Federal.

Ya entrada en gastos Sheinbaum Pardo dijo que tampoco comparte que no haya cooperación en la seguridad para los habitantes de Nuevo León, las policías, la fiscalía y el Poder Judicial deben coadyuvar para la seguridad al pueblo esa es su función principal, qué sentido tiene politizar la seguridad del pueblo de nuevo león, tiene que haber cooperación”, sentenció.

Y es que el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso Local, Carlos de la Fuente Flores, advirtió que no aprobaran nada si no sanan los agravios del mandatario estatal.

Por otra parte, la presidenta Sheinbaum dijo que “ya habrá tiempo” para tener una reunión con el próximo estadounidense, Donald Trump y dejó en claro que habrá buena relación con el próximo Gobierno de Estados Unidos, que encabezará Donald Trump a partir de enero, quien esta semana anunció aranceles del 25 por ciento a productos mexicanos y canadienses si no se atendían los temas de la migración y el fentanilo.

“Ya veremos, ya habrá tiempo para reunirnos (…) Va a haber buena relación con Estados Unidos”, detalló a medios de comunicación en Nuevo León.

