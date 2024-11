Niega Sheinbaum posible cierre de fronteras o guerra arancelaria de Trump a México

Migración y seguridad, fueron temas de la conversación con Trump, no cierre de fronteras, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum

Negó la presidenta Claudia Sheinbaum la posibilidad de cerrar muros o una guerra de aranceles por parte del próximo gobierno de Estados Unidos que encabezará Donald Trump.

Durante la mañanera, la Primera Mandataria dio a conocer el sentido de la conversación telefónica que este miércoles sostuvo con el próximo jefe de Estado en la que señaló que se trataron todos los temas que preocupan a Trump como migración y seguridad por lo que dijo no hay posibilidad de una guerra arancelaria contra México, como lo mencionó Trump desde su campaña electoral.

“Pues porque estábamos tocando el fundamento por el cual él planteó que iba a subir los aranceles entonces desde nuestro punto de vista, y además va a haber otras conversaciones de aquí a que él tome posesión, entre los equipos, lo importante era atender el planteamiento que él hizo por lo cual pondría aranceles no va a haber potencial guerra arancelaria”.

Refirió que el gobierno de México, brinda apoyos a migrantes con oportunidad de empleo, albergues o repatriación a sus países. Así mismo calificó como toda una película, a la información publicada en la revista Rolling Stone respecto a que el equipo de Trump, evalúa una “invasión suave” a México con agentes encubiertos.

“Toda una película, ¿cuál es su base? Yo lo que me sustento, pues es en la conversación, dos conversaciones que he tenido con el presidente Trump y ya en su momento, pues la comunicación que haya con su equipo de trabajo y en el momento que entre, nosotros vamos a defender siempre nuestra soberanía y México es un país libre, independiente y soberano y eso está por encima de todo, ahora tenemos un tratado comercial con Estados Unidos que le ha dado muchos beneficios a México, eso no quiere decir que sea la única relación que tenemos por supuesto que tenemos relación con otros países”.

Después que Donald Trump aseveró que en la plática Sheinbaum Pardo aceptó detener la migración cerrando de manera efectiva la frontera, ella enfatizó que jamás se habló de cerrar los muros entre ambas naciones.

“Cada quien tiene su manera de comunicar, pero yo les puedo asegurar, les doy la certeza de que nunca, y además seríamos incapaces, planteamos que íbamos a cerrar la frontera en el norte o en el sur de Estados Unidos, nunca ha sido nuestro planteamiento y por supuesto que no estamos de acuerdo con eso… el presidente Trump tiene su forma de comunicar, pero lo que hablamos en la llamada, esencialmente es esta estrategia y le planteé que la caravana de la que habla en su publicación, pues no va a llegar a la frontera norte, porque México tiene una estrategia”.

La Jefa del Ejecutivo Federal explicó que se le informó a Trump la estrategia que inició en el gobierno de López Obrador para apoyar a Honduras, El Salvador y Guatemala a través de los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro” que por cierto mencionó que se fortalecerá en su administración. Así mismo, señaló que se le detalló el trabajo de México contra el consumo de fentanilo y que recordó comenzó desde las escuelas.

“Me pidió que le enviáramos lo que se hizo la administración pasada cosa que el mismo día de ayer se lo envió el Canciller a su equipo y se interesó mucho en eso, hablamos también del tema de seguridad, me pregunto cómo podemos colaborar, le dije que en el marco de nuestras soberanías hay muchos esquemas de colaboración y que nuestros equipos pueden entrar en contacto, hasta ahí fue la conversación”.

También comentó que se está fortaleciendo en México la estrategia de seguridad y no descartó que se hable del paso de armas desde Estados Unidos.

Por último, al ser cuestionada sobre la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, insistió que se siguen dando acercamientos previos y aunque reconoció que habló con el presidente de China, Xi Jinping de la posibilidad de continuar con acuerdos comerciales, se respetará en todo momento el T-Mec, ante lo que enfatizó, México no ha tenido negociaciones con ninguna empresa China ni de autopartes de ese país.