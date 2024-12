Con música y agradecimientos dan homenaje de adiós a Silvia Pinal

En medio del mármol y los muros de Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, que forman parte del Palacio de Bellas Artes, honraron la vida y dieron adiós al cuerpo de otra grande de nuestro país.

Con aplausos y mensajes de “Se ve, se siente, Silvia está presente”, fue después de las 11:00 horas cuando recibieron el féretro donde la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, afirmó que la primera actriz dejó grandes enseñanzas con personajes que rompieron los estereotipos de una época.

“Diva única e irrepetible, icono mundial que hoy reconocemos y celebramos… aquella que construyó un puente entre la ficción y la realidad del país, cuyos personajes rompieron con los estereotipos que dominaron una época… ella abrió camino para decenas de generaciones dedicadas a las artes a nivel mundial. Con un corazón rebelde… quien usó el poder de las pantallas para romper tabús al visibilizar temas de los que se sabía, pero que no se hablaba, mostró las problemáticas del mundo moderno a través del cine y revolucionó la forma de hacer teatro en nuestro país”.

Momentos antes de que el cuerpo de la primera actriz ingresara al Palacio de Bellas Artes



La información en https://t.co/VLC50JNExs pic.twitter.com/JW6fqOUqJT — W Radio México (@WRADIOMexico) November 30, 2024

Entre sollozos su hija Silvia Pasquel, se despidió así a quien dijo, fue su gran compañera.

“Hace dos años le rendimos pleitesía aquí haciéndole un homenaje en vida… hoy también nos juntamos para darle la despedida a la más grande diva que ha dado este país para todo el público mexicano es una pérdida pero, para nosotras su familia, se va nuestra amada madre… la emoción no me deja hablar discúlpenme, hablo del dolor que parte mi corazón al perder al más grande amor… con la que compartí desde una concha de dulce, hasta la caricia más tierna o la oración más sentida. Dios está de fiesta porque una de sus hijas más queridas regresa a sus brazos, para llenar el cielo de alegría, picardía y arte. Vuela alto como siempre lo hiciste querida madre”.

Tu ausencia me dolerá por siempre, pero cada recuerdo tuyo me dará la fuerza para seguir adelante, y mientras vivas en mi corazón, siempre podré sentir que sigues conmigo. Te amaré por siempre mamá. Descansa en Paz Silvia Pinal. 🤍✨🕊️ pic.twitter.com/p2BPcaYfSY — Sylvia Pasquel (@sylviapasquel) November 29, 2024

Alejandra Guzmán, agradeció el ejemplo de vida de Silvia Pinal y destacó que la familia estuvo unida hasta el último suspiro de quien también formó parte del Congreso de la Unión.

“Estuvimos todos juntos cuando ella trascendió… siempre me enseñó y a todos, a que este matriarcado tenía siempre magia, siempre arte… esa es la mejor herencia que puedo tener, esa casta, esa raíz que ha hecho hasta el final siempre y quiero que sepan que se fue tan en paz y tan tranquila que se merecía también ella descansar y es una reina, para mí es la madre más bella, la que me ha enseñado más allá de amar al escenario… madre te extraño, te quiero, te amo, te respeto, te necesito, pero te llevo aquí en mi corazón”.

Mientras uno de los arreglos florales fue enviado por el cantante Luis Miguel, fue su hija y biznieta de Silvia, Michelle Salas, la que habló de un legado infinito.

Así se desarrolló el homenaje musical durante la ceremonia en el Palacio de Bellas Artes https://t.co/VLC50JNExs pic.twitter.com/NSZkkxc3US — W Radio México (@WRADIOMexico) November 30, 2024

“Fue una mujer adelantada a su tiempo, una guerrera incansable que luchó por su familia, por su gremio y sobre todo por todas las mujeres… nos mostró que el verdadero poder está en nuestros valores, en nuestra en nuestra determinación y en nuestra capacidad de amar profundamente, su legado es infinito, porque no sólo nos dejó historias y recuerdos, sino un ejemplo vivo de cómo romper paradigmas, transformar el mundo con valentía y gracia… hoy mientras me despido de ella, quiero quedarme con el regalo más grande que me dejó, su amor incondicional… y aunque la vida puede ser breve el impacto que dejamos puede ser eterno”.

Posteriormente la primera nieta de Silvia Pinal, Stephanie Salas destacó la generosidad de una mujer que afirmó, siempre daba espacio a seguidores o personas que lo necesitaran.

“Comprendí que mi abuela no nada más era mi abuela, sino que era parte de su público y que era hermoso entender eso, que era maravilloso poder compartir a doña Silvia con todo su público, con todos sus amigos, con toda la gente que la amaba… solamente puedo darte hoy las gracias abuela: gracias por hacernos amar esta carrera… de hacernos sentirnos amadas como mujeres y salir adelante, sin importar nada”.

Mientras seguidores de la primera actriz de todas las generaciones y sexos, entraban para presenciar el homenaje, inició la música con temas como “Júrame”, “Bésame Mucho, “Nube viajera” entre otros que fueron enmarcando guardias que actores y actrices hicieron poco a poco, hubo instantes donde las hijas, nietas y biznieta regresaban para abrazarse sobre el féretro que encima tenía alcatraces, la flor preferida de Silvia Pinal. Cómo se adelantó un día antes no faltaron los rehiletes, otro objeto del que la primera actriz sentía afecto.

Después de casi dos horas se dio un minuto de aplausos para que, durante el desarrollo de la canción, “Las Golondrinas” se despidiera el cuerpo de quien se vuelve una estrella más, eterna en el firmamento.

Con ‘Las Golondrinas’ sale el féretro del Palacio de Bellas Artes para trasladar el cuerpo de la primera actriz a la funeraria. pic.twitter.com/1Jwa4g7uds — W Radio México (@WRADIOMexico) November 30, 2024

Foto: W Radio Ampliar

Foto: W Radio Ampliar

Foto: W Radio Ampliar

Síguenos en Google News y encuentra más información