Silvia Pinal, una estrella de gran magnitud, bella y talentosa: Pedro Sola

Aunque actuó en diversos géneros, los personajes de comedia le salían perfectos, una imagen inigualable, con su voz bella y característica o bailando en “Mame” con sus perfectas piernas; una estrella de una magnitud, muy importante, así recordó el experto de espectáculos, Pedro Sola a la diva de cine mexicano, Silvia Pinal quien el día de ayer falleció en la ciudad de México a los 93 años de edad.

En el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, el periodista recordó a la matriarca de la dinastía Pinal como una mujer pionera en la producción teatral, quien junto con Angélica Ortiz, fue de las primeras mujeres que actuaron y produjeron en México.

“Silvia no era la gran cantante, pero cantaba bonito, en dos ocasiones tuve la oportunidad de convivir con ella… su conversación era muy agradable, fue primera dama del estado de Tlaxcala y con Luis Buñuel hizo varias películas”.

En su programa de “Mujer Casos de la Vida Real”, producido por años y con un formato en el que ella era la presentadora y daba el cierre al caso, también fue pionera.

Pero sin lugar a duda la producción más memorable para Sola, es la comedia musical, “Mame”, la que Silvia Pinal puso en escena en tres ocasiones, siendo ella la protagonista, presente en todas las funciones de martes a domingo, y pese al paso de los años siguió haciendo el personaje, con su belleza y candor, recordó.

El periodista recomendó a quienes no la conocieron “busquen sus películas en blanco y negro, era una belleza y un talento brutal, querida y admirada con sus altas y sus bajas, y aunque como madre no fue la más presente, como emprendedora no hubo otra, ni habrá”.