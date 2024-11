Avala Senado prisión preventiva para extorsión y tráfico de fentanilo

Con 94 votos en favor, incluidos siete panistas, y 34 en contra, el pleno del Senado aprobó ampliar el catálogo de delitos para la Prisión Preventiva Oficiosa.

Los panistas que votaron a favor fueron: Miguel Márquez, Lupita Murguía, Agustín Dorantes, Mauricio Vila, Antonio Martín del Campo, Mario Vázquez y María de Jesús Díaz.

Prisión preventiva oficiosa a extorsión y tráfico de fentanilo, fue avalada incluso por senadores del PAN. Ampliar

Las reformas a la Constitución Política son para imponer prisión preventiva oficiosa (PPO) a quien cometa los delitos de extorsión, use comprobantes fiscales falsos y trafique fentanilo.

El panista Marko Cortés, afirmó que la prisión preventiva automática solo servirá para consolidar la persecución política, además de que socavará la presunción de inocencia.

“Que no se acuerdan de ese principio de que nadie es culpable hasta que se le demuestra lo contrario, de que todos somos inocentes hasta que se le comprueba la responsabilidad. Lo que ustedes están haciendo es tener otro instrumento para la persecución política”, aseveró.

Claudia Anaya, del PRI, recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció a México a modificar la prisión preventiva oficiosa.

“¿Por qué?, porque violenta la presunción de inocencia, se debe de utilizar de manera excepcional, porque debe de ser la última opción de las medidas cautelares a usar”.

En su intervención, la emecista , Alejandra Barrales, sostuvo que esta reforma anula el derecho de las personas de ser juzgadas ante cualquier señalamiento. Lamentó que con el voto de la mayoría, se estará instaurando en México la prisión preventiva automática.

El senador de Morena, Óscar Cantón Zetina, defendió la reforma y sostuvo que la mayoría del poder reformador está de acuerdo en incluir en el catálogo delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, conductas que han sembrado el miedo, la pobreza y la desconfianza en la sociedad.

Durante el debate, las senadoras Anabel Arévalo, del PRI, acusó de traidora a la senadora antes priista y ahora morenista Cynthia López Castro.

López Castro tomó la palabra para revirar y señala a Anabel Arévalo de ejercer violencia política en su contra.

También hubo una confrontación entre la panista Lilly Téllez y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

Téllez le exigió a Noroña que consiguiera la conversación de Sheinbaum con Trump para que todos los mexicanos supiéramos su contenido.

A lo que el presidente del Senado dijo que no y que a él no lo manda nadie y no le tiene miedo a nadie desde que murió su abuelita.