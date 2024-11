2-0 América vs Toluca, un encuentro triunfal para las Águilas / Jam Media

El Toluca se enfrentó al América en el Estadio Ciudad de los Deportes este miñercoles 27 de noviembre; mientras que los aficionados esperaban ansiosos por ver a los jugadores darlo todo en la cancha, el caos vial de daba en la ciudad de México, calles cerradas,vialidad congestionada, se anunciaba la emoción por ver en la cancha a sus los futbolistas y después celebrar el triunfo.

DEPORTES | ‼️ Las águilas del América y los Choriceros del Toluca se disputan la posición en los cuartos de final ‼️



⚽️¿Quién triunfará? Sigue la cobertura del partido con @WRADIOMexico y @deportesWRADIO ⚽️



Conéctate #EnVivo https://t.co/3yoO26EH0y

O en nuestra app… pic.twitter.com/GqjTlbDN9a — W Radio México (@WRADIOMexico) November 28, 2024

Arranca el partido

El marcador estaba bien definido, Las Águilas del América llevaban la preferencia del público, o por lo menos sí la audiencia de W Radio, quienes hicieron su elección en la encuesta.

DEPORTES | ¡Que comiencen las apuestas!

¿Quién ganará el partido de hoy? ⚽️🎙️🔴



📻 Sigue la transmisión: https://t.co/oNPLI35gaa — W Radio México (@WRADIOMexico) November 28, 2024

El América tomó las riendas del juego, no habían pasado ni 10 minutos y Zendejas mandó un disparo a la portería, pero Tiago Volpi fue más rápido y no permitió que entrara. Primer GOL impedido, esto definiría lo comprometidos que estaban con dar btalla y no dejarlos ganar tan fácilmente.

Partido América vs Toluca Partido América Toluca HOY: Horario, transmisión, detalles

Pasados 30 minutos el partido había tomado ritmo, las Águilas eran frenadas por el Toluca, daban batalla y no permitían ni un descuido en su portería, pero de repente GOOOOOOL del azulcrema… ¿Qué pasó árbritro? Se invalida esa entrada por acciones.

Una segunda oportunidad

Concluye el primer tiempo y los jugadores tenían una nueva oportunidad para ganar o si quiera empatar. El Toluca no conseguía posicionarse y la Águilas no dejaba de tener goles falidos, pero una buena racha se presentó y Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre consiguieron la segunda anotación de la noche.

América gana el partido con un complicado pero bien jugado 2.0.

Jam Media Ampliar