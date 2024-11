La tiendita de los horrores, la obra de teatro que no te puedes perder

En el programa de Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar estuvo Chantal Andere, actriz mexicana que protagoniza la obra dando vida a Audrey; puesta en escena que a 35 años del musical de Brodway, regresa al escenario en México bajo la dirección de Juan Torres.

La tiendita de los horrores es un musical de ciencia ficción de Broadway y Hollywood. Seymour, quien trabaja en una florería, se topa con una nueva raza de planta que llama “Audrey 2″. La tienda se vuelve la sensación en la ciudad. Esta planta carnívora con mala boca promete fama y fortuna sin fin a Seymour, siempre y cuando siga alimentándolo con sangre. Sin embargo, con el tiempo, Seymour descubre las intenciones malévolas de esta temible planta.

Me siento muy afortunada, yo empecé en teatro musical, me preparé por muchos años y desde entonces las trabajo.

Cuando Juan me invitó a este proyecto enloquecí, nos fuimos a Brodway a ver la obra para ver si quería tomar el personaje o no. Y tuvo un gran acierto, hacemos teatro de antes, no modernizamos la obra, es tal como la original.

— Chantal Andere