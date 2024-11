Xóchitl Gálvez no volverá a ser candidata presidencial, pero sí continuará en la política

“No busco ser de nuevo candidata presidencial”, aseguró Xóchitl Gálvez en entrevista para Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar.

La ex candidata de la oposición destacó que continuará con sus recorridos por el país para conocer las necesidades de la gente y crear algo que realmente los represente, “una verdadera oposición, algo distinto”.

Para ello, emitió una convocatoria para “todos aquellos decentes” que quieran participar, ciudadanos que no son conocidos.

Xóchitl Gálvez explicó que su apuesta es que surjan líderes, jóvenes y gente nueva con disposición, y que, pese a que ella pondrá el esfuerzo y el nombre, no espera estar “de por vida” en el nuevo movimiento.

“Me resisto a dejarle un país como el que tenemos a nuestros hijos, donde tienen miedo de salir a la calle, donde no hay medicinas, donde no hay vacunas, en fin, podemos mejorar, sí podemos construir otro país”.

