“Que descanse en paz la defensa de los derechos humanos”: Jorge Romero

“Descansen en paz los derechos humanos” expresó el presidente electo del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, al encabezar un acto simbólico en el que se hizo un funeral en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tras la reelección de Rosario Piedra Ibarra como titular.

El líder panista estuvo acompañado de la coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, Guadalupe Murguía; la senadora Michel González; el senador Ricardo Anaya; y Jorge Triana, quien depositaron arreglos florales como símbolo de la muerte del organismo nacional.

Agregó que las mujeres y hombres del PAN, así como millones de personas en todo el país, mexicanos libres, lamentan la decisión que tomó el partido de Morena.

“Lamentamos y muchísimo que se haya hecho una vez más por parte de la mayoría senatorial de Morena, esa que no escucha, esa que no voltea ni a ver, esa que en esta votación no escuchó ni a sus propios senadores ni senadoras, ese Morena que no los escucha ni a sí mismos” subrayó.

Jorge Romero manifestó con “profunda tristeza” cómo la CNDH no solamente aumentó en quejas, sino que disminuyó en recomendaciones y en estos cinco años hubo más de 2 mil quejas por abusos de los derechos humanos por parte de la Guardia Nacional o de las Fuerzas Armadas.

“Esta Comisión en cinco años emitió 12 recomendaciones ante más de 2 mil quejas (por abusos de los derechos humanos por parte de la Guardia Nacional o de las Fuerzas Armadas. Esta es una comisión que ante más 50 mil desaparecidos y contando, no ha emitido más de diez recomendaciones” afirmó.

El panista agregó que la CNDH de Rosario Ibarra, nunca recibió a madres buscadoras, solo las desprestigió y cuestionó a los colectivos y tampoco les dio audiencia a las madres y padres de niños con cáncer.

La única recomendación que hizo y que le resultó relevante, recordó, fue que desapareciera la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Descanse en paz la defensa de los derechos humanos en México. Es lamentable que quienes deberían defenderlos no lo hagan. Vigilaremos desde @AccionNacional a este gobierno y a la @CNDH para evitar retrocesos. Nuestro compromiso es proteger los derechos humanos. pic.twitter.com/Eb6Zjz5lX9 — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) November 15, 2024

