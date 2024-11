Sismos despiertan al sur y suroeste de México

En el estado de Oaxaca, se registran al momento al menos 4 sismos, desde las 2 horas de este jueves 14 de noviembre, la mayoría de magnitud 4, y uno de 5 con epicentro a 83 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, que, sin embargo, no han dejado secuelas graves.

El estado de Guerrero también registraron dos sismos, el primero a las 03:16, a 79 kilómetros al suroeste de Ometepec con magnitud 4.9 y el segundo a las 4:40 de magnitud 4.1, con epicentro a 56 kilómetros al sur de San Marcos.

El movimiento más reciente se sintió a las 06:17 horas, con epicentro al norte de Cuernavaca de magnitud 3.8 grados, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional y que según información de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM) se percibió en algunas áreas de la zona metropolitana.

En este sentido, se activó el protocolo de comunicación con las áreas municipales de Protección Civil, las cuales confirmaron que no se reportaron incidencias; sin embargo, se mantienen en vigilancia y atentos a cualquier situación que pueda presentarse.

La dependencia estatal detalló que se trató de un sismo local, lo que originó una percepción fuerte, pero de corta duración, por lo que solo fue percibido en un radio cercano al epicentro.

La CEPCM se mantiene atenta ante cualquier emergencia, con el objetivo de atender cualquier eventualidad que pueda surgir. Para solicitar apoyo de esta dependencia estatal, se pone a disposición el número (777) 100 0515.

En Veracruz, también se sintió esta mañana un sismo de magnitud 4.

Se recuerda a la población que los sismos no pueden preverse, por lo que es fundamental fomentar una cultura de prevención y estar atentos a los reportes emitidos por el Gobierno del Estado, además, se solicita evitar la difusión de información que no cuente con respaldo científico o que no haya sido validada por las instituciones gubernamentales correspondientes.