Cuestiona Sheinbaum “disparidad” de Ken Salazar sobre seguridad de México

Exhibiendo distintas declaraciones, reaccionó la presidenta Claudia Sheinbaum al mensaje del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que este miércoles aseguró que la política de “abrazos no balazos” del expresidente Andrés Manuel López Obrador fracasó y pese a los malos resultados el tabasqueño rechazó, dijo, por razones ideológicas, la ayuda ofrecida por Estados Unidos.

Durante la mañanera, la Primera Mandataria comentó que el diplomático estadounidense da un día una declaración, y al otro la cambia, por lo que cuestionó ¿a cuál debe hacerse caso?

“Vale la pena decirlo, hay diferencias entre lo que dice el embajador de Estados Unidos un día con lo que dice otro día. Tal fue el caso, por ejemplo, de la reforma al Poder Judicial. En una ocasión dijo que le parecía bien, una semana después dijo que iba a ser muy malo para México. Tal declaración escuchamos la de ayer o la de hace unos meses, porque tiene que haber consecuencia, tiene que haber lógica en las declaraciones que hace uno, no puede uno declarar primero una cosa y luego declarar otra”.

De inmediato puso un video donde Ken Salazar destacó logros como detenciones como Caro Quintero y Ovidio Guzmán, lo que señaló, se hizo con la Fiscalía General de la República y el gobierno de México, ante ello enfatizó México es un país independiente por lo que la relación se seguirá dando entre iguales.

“Segundo tema, México es un país libre, independiente, soberano. Nos coordinamos. Con el presidente Biden, el presidente López Obrador tuvo un diálogo de alto nivel que le llamaron el diálogo bicentenario en distintos temas, tráfico de drogas, tráfico de armas, porque es de un lado y del otro, migración, seguridad. Hay coordinación y va a seguir habiendo coordinación. Tiene que haber diálogo de alto nivel que nos permita coordinarnos en diferentes temas que importan a uno y a otro país. Además, somos socios comerciales, pero no subordinación. Eso no”.

Después que la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió una nota diplomática expresando su extrañamiento por los comentarios del Embajador, Sheinbaum Pardo recordó que la relación se seguirá dando a través del canciller. Por otra parte, calificó, como sin futuro, la propuesta del alcalde de Ontario, Doug Ford, para que México fuera expulsado del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) al argumentar que el país se ha convertido en un punto de acceso para productos chinos.

“Es una propuesta que no tiene futuro… recuerden, fíjense, recuerden que cuando se firmó el T-MEC, México abogó por Canadá, porque había en algún momento de la negociación la intención de Estados Unidos de qué la firma solo fuera con México y en aquel momento México dijo no, somos tres países y se firmó nuevamente con tres países, entonces no, no, no tiene futuro esa propuesta”.

Por ello, dijo que no debe existir preocupación en la revisión del T-Mec que se hará en 2026.

“No tienen de qué preocuparse… Los beneficios para Estados Unidos principalmente del T-Mec, son muchísimos en la revisión, que no hay renegociación por cierto del 2026, uno de los grandes temas y en los que estamos trabajando es los beneficios del T-MEC, no solo para México que claro que nos beneficiamos, sino los beneficios en Estados Unidos igual que los beneficios para la economía de Estados Unidos del trabajo de las mexicanas y mexicanos allá”.

Asuntos que insistió, buscará tratar con el equipo del presidente electo del país vecino, Donald Trump, antes que inicie su mandato el 20 de enero de 2025.