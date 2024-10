Responde Ken Salazar a Gertz Manero

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar desmintió al fiscal de México, Alejandro Gertz Manero, respecto a que el gobierno estadounidense no ha colaborado con información sobre la detención de Ismael “El Mayo” Zambada.

Ken Salazar ofreció una conferencia de prensa en la que mostró y dio lectura a una serie de comunicados y cartas que ha tenido con el gobierno mexicano sobre este caso desde hace tres meses.

Destacó que el fiscal de Estados Unidos, Merrick Garland, y el secretario de Estado, Antony Blinken, no son ni corruptos ni mentirosos y han hablado con la verdad.

“Ellos han dicho y hablado con la verdad, no se llevó acabo ningún operativo en México, no era nuestro avión ni nuestro piloto, ni nuestra gente, el piloto no era contratista del gobierno de Estados Unidos”, precisó

Dijo que es sorprendente que a varias semanas de la detención de “El Mayo” Zambada no se pueda calificar como una victoria de la colaboración de ambos países.

