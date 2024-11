La SCJN no se atrevió a enfrentarse al pueblo de México: Sheinbaum

La SCJN no se atrevió a enfrentarse al pueblo de México, afirmó la mandataria mexicana desde Zacatecas

Los mexicanos elegirán a los próximos integrantes del poder judicial, el próximo año destacó la presidenta Claudia Sheinbaum al asegurar que los ministros no se atrevieron a ir contra la decisión de las mexicanas y mexicanos.

En una reunión con el pueblo de Zacatecas en la Plaza de las Armas, la Primera Mandataria, recordó el proceso que se vivió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde con el apoyo del ministro Alberto a Pérez Dayán votó por la improcedencia de las impugnaciones a la reforma judicial, permitiendo que el proceso continúe.

“Esta semana la corte la suprema corte de justicia no se atrevió a enfrentarse al pueblo de México, porque no era con la presidenta de la República, sino al pueblo de México, este es un sentimiento del pueblo de México y no viene de la nada… el poder judicial se dedicaron durante muchos años generar un esquema de reproducción muy vinculado con la corrupción… cuando se pregunten las encuestas a la gente qué opinas son corruptos o corruptos hay corrupción en el poder judicial y más del 60% dice sí”.

Ante ello, Sheinbaum Pardo lanzó un mensaje a los jóvenes para participar en el proceso de selección.

“Así que ahora a partir de ahora quiero pedirles que todos los jóvenes que cumplen con los requisitos hombres y mujeres que son abogadas abogados que cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución se inscriban para hacer jueces magistrados, ministros, ministros de la suprema corte de justicia de la nación va a haber un proceso de selección, pero entre todos y entre todas vamos a transformar el poder judicial sobre todo desde la base desde el pueblo de México”.

Y presumió habrá proceso tras el aval en el Congreso federal y los estatales.

“El 1 de junio que se oiga lejos, que se oiga fuerte el pueblo de México va a votar por jueces, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la suprema corte de justicia de la nación, el pueblo de México y así va a seguir siendo somos uno solo el pueblo de México y el gobierno de la República”.

Recordó que fue el 5 de febrero cuando su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, envió 20 iniciativas de reforma constitucional, entre las que se encuentra la del poder judicial con la finalidad de acabar con la corrupción.