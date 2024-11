Anuncian la realización del Buen Fin 2024 del 15 al 18 de noviembre en todo el país

Ante la próxima realización de la estrategia comercial de “El Buen Fin”, que tendrá lugar en todo el país del 15 al 18 de noviembre, el secretario de Economía Marcelo Ebrard Casaubón llamó a los productores a aumentar el contenido nacional de bienes, productos y servicios para con ello incentivar el crecimiento de la economía nacional, al tiempo que anunció que en breve darán a conocer la nueva etapa de la marca “Hecho en México”

“Entonces si no nos ponemos las pilas como es el buen fin, pues entonces se adquieren cosas que no se producen en México se comercia sin que intervengan manos mexicanas no se tiene ingreso para la fiscalidad es decir, para mejorar sus servicios y así sucesivamente se busca aumentar el contenido nacional de todo lo que estamos adquiriendo el rumbo que queremos tomar y vamos a ponerle empeño en eso pronto presentaremos la nueva etapa de la marca hecha en México estamos ya preparando su prioritario su instrucción de la presidenta tiene toda la razón o aumentamos el contenido nacional o cómo le vamos a hacer para pagar mejor sueldos”, advirtió el Secretario de Economía.

Ebrard agregó que en esta edición del Buen Fin la dependencia a su cargo estima la participación de más de 180 mil pequeñas y medianas empresas y va a haber un total de operaciones superior a los 150 mil millones de pesos.

En ese sentido, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (Concanaco-Servytur) Octavio de la Torre de Stéffano señaló que al cumplir 14 años, esta iniciativa que aunque nació en el 2011 y luego fue cedida al gobierno federal, se espera una derrama económica de 165 mil millones de pesos 10 por ciento más que el año pasado,

“Para este año esperamos una derrama económica de 165,000 millones de pesos, esperamos 10% más que en la edición del 2023″, dijo el dirigente del comercio organizado del país.

Por su parte, el presidente de la comisión de medios de pago de la Asociación de Bancos de México, Alejandro Pineda Mociño, dijo que como en cada edición de El Buen Fin, los bancos ofrecerán sendas promociones tales como

“En esta ocasión, como en los eventos anteriores, los bancos ofrecerán, entre otras facilidades y beneficios, promociones a meses sin intereses en prácticamente plazos que van desde los tres hasta los 24 meses en tarjeta de crédito, puntos de recompensa dobles y triples en compras, certificados de descuento, disminución en la tasa de interés o eliminación de comisiones por apertura en créditos personales, automotrices e hipotecarios, descuentos también en seguros de auto, de vida, de casa y personales, promociones de deuda cancelada y bonificación de mensualidades, entre otras promociones”, anunció el integrante de la ABM.

En tanto, la administradora general de servicios al contribuyente del Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que en esta, como en otras ediciones el SAT, realiza un sorteo para beneficiar a los contribuyentes que tan solo en el se contabilizaron más de 42 millones de transacciones en establecimientos registrados, mismas que participaron en el sorteo, pero que ahora ofrecerá un incentivo adicional para hacer más atractivo el consumo por parte de los compradores y la incorporación a la formalidad por parte de los negocios.

“Los tarjetahabientes tienen la oportunidad de participar por 321 mil 260 premios y un premio mayor de 250 mil pesos, solo con realizar una compra mínima de 250 pesos por medio de una tarjeta de crédito o débito en alguno de los comercios registrados. Además, con el fin de reactivar la economía y apoyar a la pequeña y mediana empresa, desde 2020 se destinan cuatro mil 987 premios de 20 mil pesos y un premio mayor de 260 mil pesos para los comercios participantes que se encuentran en cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tienen ingresos anuales de hasta cinco millones de pesos. Los premios otorgados en este sorteo acumulan un monto de 500 millones de pesos” anunció la funcionaria del SAT.

En su oportunidad, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, César Iván Escalante, informó que para esta edición de El Buen Fin la procuraduría desplegará a mil 263 personas en campo que realizarán visitas de vigilancia en 326 centros comerciales de todo el país. El personal estará disponible para conciliar en el momento, siempre defendiendo los derechos de las y los consumidores. Además de su centro telefónico, el teléfono del consumidor, contará y se reforzará con más de 200 servidores públicos para ofrecer asesoría y resolver conflictos de manera inmediata. Pueden contactarnos en el teléfono del consumidor en 555-688722 para presentar quejas o denuncias.

Por último, recomendó a los consumidores priorizar productos y servicios esenciales y evitar adquirir deudas nuevas.