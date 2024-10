Estiman derrama económica de 165.5 mmdp por “El BuenFin 2024″

El Buen Fin 2024 en su 14a edición, que se realizará del 15 al 18 de noviembre, dejará una derrama económica de 165.5 mil millones de pesos, de acuerdo a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco).

El organismo llamó a las familias hacer un consumo responsable y seguro.

Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), estimó que habrá un incremento de 10% en ventas con respecto al 2023.

“Y en el 2024 estamos estimando 165 mil punto cinco millones de pesos, que es un incremento más o menos del 10%. Esperemos que sea el mejor fin de todos los fines y que sea un Buen Fin que rompa todos los récords enfocado en el consumo local, y seguimos nosotros convocando a los consumidores que de manera responsable lleven las actividades que se surtan se surtan porque vienen fechas memorables en las cuales este fin les da la oportunidad de poder estirar el dinero que nos ganamos todos los días para que nos alcance para más”.

Hoy, en la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo #CONCANACOSERVYTUR , hemos llevado a cabo una conferencia de prensa simultánea con nuestras Cámaras Confederadas, que nos representan en los 32 estados del país.👏🏻🙋‍♀️ pic.twitter.com/VuzaGW1cvp — Concanaco Servytur (@Concanaco) October 29, 2024

El líder del comercio organizado a nivel nacional puntualizó que en las entidades donde se registra violencia, como Sinaloa, Michoacán, Chiapas, Guerrero y Guanajuato, los comerciantes también se preparan para el Buen Fin.

“El hecho de que las condiciones que estableces se estén propiciando en el país no quiere decir que la economía se detenga y menos quiere decir que un sector tan sensible de la población como es el del comercio porque el comercio es pueblo se frene o sea los comerciantes no pueden darse lujo de cerrar sus cortinas nosotros no podemos cerrar las cortinas y no vender no podemos cerrar las cortinas y no prestar un servicio nosotros requerimos en todo momento seguir adelante salir adelante entonces claro que están promoviendo el buen fin en sus comunidades”.

En conferencia de prensa, Octavio de la Torre explicó que se espera la participación de 190 mil empresas y recordó que las personas que realicen compras y paguen con tarjetas de crédito y débito podrán participar en el sorteo que realizará el SAT.

Los descuentos dependerán de cada comercio.

En el marco de nuestra conferencia de prensa con las Cámaras Confederadas en los 32 estados, hemos presentado la décimo cuarta edición del #BuenFin2024. 🛍️ 👏



Agradecemos la participación de autoridades relevantes: Salvador Gazca Herrera, Coordinador General del Fonacot… pic.twitter.com/qG3jpXKeTh — Concanaco Servytur (@Concanaco) October 29, 2024

El presidente de la Concanaco informó que las primeras compras del Buen Fin 2024 se registrarán en Nayarit, Estado de México y la Ciudad de México.

Síguenos en Google News y encuentra más información